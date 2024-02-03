Суд обязал Сочинский нацпарк завершить ремонт башни на горе Ахун

03 февраля 2024, 05:03

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Арбитражный суд Краснодарского края установил, что работы по ремонту и обеспечению сохранности башни на горе Ахун, которые тянутся уже несколько лет, не завершены и обязал Сочинский национальный парк обеспечить сохранность башни.

Как писал "Кавказский узел", башня на горе Большой Ахун была закрыта почти год для туристов после того, как в нее попала молния. Однако в 2020 году ее вновь открыли для туристов. В октябре 2020 года суд оштрафовал Сочинский национальный парк за эксплуатацию башни без должного ремонта. Однако при этом ее продолжали посещать тысячи туристов. В ноябре 2022 года башня была закрыта на капремонт. В сентябре 2023 года ее открыли, причем для посещения ввели пропускную систему.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил 2 февраля иск краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия и обязал федеральное государственное бюджетное учреждение «Сочинский национальный парк» принять меры для сохранности башни на горе Большой Ахун, которая является федеральным памятником, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что в 2016 краевые власти издали приказ об утверждении охранного обязательства на данную башню. Был разработан проект ремонта, реставрации и приспособления ее для современного использования, однако в 2021 году выяснилось, что работы не завершены. В связи с этим упомянутое ведомство обратилось в суд.

Арбитражный суд обязал национальный парк в течение года принять меры по обеспечению сохранности.

Решение в силу не вступило, нацпарк оспорил его в апелляционном суде, где назначено слушание на 11 марта.

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