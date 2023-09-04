Введен платный проход на гору Большой Ахун в Сочи

04 сентября 2023, 04:51

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На горе Большой Ахун в Сочи начали работать контрольно-пропускной пункт и касса. Для посещения горы теперь придется покупать пропуск.

Как писал "Кавказский узел", башня на горе Большой Ахун была закрыта почти год для туристов после того, как в нее попала молния. Однако в 2020 году ее вновь открыли для туристов. В октябре 2020 года суд оштрафовал Сочинский национальный парк за эксплуатацию башни без должного ремонта. Однако при этом ее продолжали посещать тысячи туристов. В ноябре 2022 года башня была закрыта на капремонт.

На горе Большой Ахун в Сочи начали работать контрольно-пропускной пункт и касса, пишет 3 сентября "Вести Сочи" со ссылкой на пресс-службу Сочинского национального парка.

КПП установлено на шестом километре дорога на Большой Ахун, теперь проехать на машине к башне не получится. Кроме того, чтобы посетить природную территорию, нужно купить пропуск, стоимость которого составляет 200 рублей с человека. Посетителям в возрасте до 18 лет проход бесплатный.

Приобретенный билет действует на всей территории Сочинского национального парка, кроме обустроенных маршрутов и природных комплексов. В пресс-службе Сочинского нацпарка назвали введение пропускной системы приведением в соответствие с законодательно прописанными правилами, пишет "Сочи-24".

Доступ на башню на горе Большой Ахун по-прежнему закрыт. Пока неизвестно, входит ли посещение башни в стоимость пропуска.

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