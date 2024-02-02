Сельчане в Астраханской области пожаловались на отсутствие отопления

02 февраля 2024, 12:48

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Жители нескольких улиц села Солянка Астраханской области пожаловались, что из-за недостаточного газоснабжения в их домах третий месяц холодно и нет возможности готовить пищу на газовом оборудовании. Низкое давление газа связано с активной жилой застройкой села, заявила глава сельсовета.

Село Солянка в Наримановском районе - самое крупное татарское село в Астраханской области, сейчас в нем живут представители 28 национальностей, и число жителей постоянно растет из-за активной частной жилой застройки. Сейчас численность населения здесь приближается к 2,5 тысячи человек, именно активная жилая застройка стала причиной низкого давления газа в домах на новых улицах, сказала корреспонденту "Кавказского узла" глава сельсовета Венера Джунова.

"За последние 15 лет в нашем селе появился новый жилой массив: это улицы Тропинина, Ломоносова, Репина, Майская. Застраиваются конец улицы Ровное и переулка Полевого. Возведено около 60 домов. Сельсовет сейчас ведет точный подсчет новых домов", - сказала она.

Пенсионерка Антонина Скворцова проживает в доме зятя на улице Репина. Женщина переехала сюда несколько лет назад из Астрахани. "С начала декабря мучаемся. Морозы начались, беда прямо. Ни приготовить на плите еду, ни помыться. Газ не греет. Цвет пламени даже изменился. Дом не отапливается. Электрообогреватели не помогают. В комнате внучки температура была 13 градусов. В свитерах ходили в морозы", - пожаловалась женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Индивидуальный предприниматель Сергей, который занимается поставками семян фермерам, живет на той же улице в частном доме с семьей из пяти человек. "Доходило до того, что готовили на мангале - и первое, и второе, и компот. Газ поступает в дом, но толку от него никакого. Последние три дня вроде лучше стало", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бухгалтер сельсовета, не назвавшая своего имени, сообщила, что в ее доме, расположенном в старой части села, с газообеспечением проблем нет, но ее мама, проживает на новой улице. "У мамы в доме действительно газ во время холодов поступал с низким давлением. Намучилась", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Все опрошенные жители Солянки отметили, что за газ они платят полностью и вовремя.

"Сегодня вечером у нас в селе собрание. Приедут специалисты "Газпром газораспределения" и сообщат жителям, как они намерены решить проблему. Она заключается в том, что сети частные и газовикам к ним нет доступа. Новых домов много построили, на них мощностей не хватает. Но работы по увеличению мощностей ведутся, в том числе и в рамках программы догазификации сел", - сказала глава сельсовета Венера Джунова.

Получить комментарий в компании "Газпром газораспределение" не удалось: в компании не ответили на звонки, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Согласно Федеральному закону N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросы газоснабжения лежат на местных и районных властях, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко.

"Если сложилась ситуация, когда люди мерзнут в домах и не могут приготовить себе пищу, нужно обращаться с жалобами в Роспотребнадзор и в прокуратуру. Они найдут виновных и организуют поиск решения проблемы", - сказал юрист.

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