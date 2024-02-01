Военно-Грузинская дорога. Фото: МЧС РФ

01 февраля 2024, 11:14

Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После расчистки дорожного полотна отменены введенные ранее ограничения на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге, сообщили сегодня спасатели.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью проезд большегрузных автомобилей по Военно-Грузинской дороге был запрещен в связи с ухудшением погоды.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Сняты введенные ограничения на движение транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщило сегодня в своем телеграм-канале управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии <…> разрешено движение всех видов автотранспортных средств, на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в обоих направлениях", – сказано в сообщении.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Примечание:

"Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс", "Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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