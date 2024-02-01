Военно-Грузинская дорога закрыта для фур

01 февраля 2024, 00:40

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Спасатели запретили проезд большегрузных автомобилей по Военно-Грузинской дороге в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", утром 27 января движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге было запрещено из-за снегопада. 28 января был снят запрет на проезд легковых машин и автобусов, но для большегрузов трасса осталась закрытой. Днем 29 января спасатели отменили запрет на проезд большегрузных машин через пункт пропуска "Верхний Ларс" после расчистки автотрассы на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Движение фур по Военно-Грузинской дороге запрещено, сообщило МЧС по Северной Осетии вечером 31 января. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации",- проинформировало ведомство в своем Telegram-канале.

По данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди на проезд через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии на 0.40 мск зарегистрировано 2650 грузовых автомобилей.

По данным Национального агентства по охране окружающей среды Грузии, движение других транспортных средств по Военно-Грузинской дороге на участках Млета-Гудаури и Гудаури - Коби будет осуществляться без остановок, на участке Гудаури - Коби только через лавинозащитные туннели, проинформировал 31 января департамент автомобильных дорог Грузии на своей странице в Facebook*.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда снег с дождем, температура воздуха составляет -3 градуса, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 2 февраля ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -6 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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