Военно-Грузинская дорога. Стоп-кадр видео "Мир 24", https://www.youtube.com/watch?v=iO4FgivwcBU

01 февраля 2024, 00:40

Военно-Грузинская дорога закрыта для фур

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели запретили проезд большегрузных автомобилей по Военно-Грузинской дороге в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", утром 27 января движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге было запрещено из-за снегопада. 28 января был снят запрет на проезд легковых машин и автобусов, но для большегрузов трасса осталась закрытой. Днем 29 января спасатели отменили запрет на проезд большегрузных машин через пункт пропуска "Верхний Ларс" после расчистки автотрассы на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Движение фур по Военно-Грузинской дороге запрещено, сообщило МЧС по Северной Осетии вечером 31 января. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации",- проинформировало ведомство в своем Telegram-канале.

По данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди на проезд через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии на 0.40 мск зарегистрировано 2650 грузовых автомобилей.

По данным Национального агентства по охране окружающей среды Грузии, движение других транспортных средств по Военно-Грузинской дороге на участках Млета-Гудаури и Гудаури - Коби будет осуществляться без остановок, на участке Гудаури - Коби только через лавинозащитные туннели, проинформировал 31 января департамент автомобильных дорог Грузии на своей странице в Facebook*.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда снег с дождем, температура воздуха составляет -3 градуса, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 2 февраля  ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -6 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс", "Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 февраля 2024, 01:56

  • Верховный суд Кабардино-Балкарии утвердил компенсацию вдове Захарченко

    Верховный суд Кабардино-Балкарии по требованию кассационного суда пересмотрел свое решение об отказе в выплате компенсации жительнице Нарткалы Евгении Захарченко, чей супруг совершил суицид после начала уголовного преследования за куст конопли. При новом рассмотрении решение суда первой инстанции о выплате миллиона рублей вдове Захарченко оставлено в силе.

01 февраля 2024, 01:39

  • Аналитики в Ереване усмотрели предвзятость в реакции Москвы на инцидент у памятника блокадникам

    Россия использовала инцидент у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване как повод для критики Армении, заявил юрист-международник Ара Казарян. Россия никогда не упускает повод критиковать Армению, хотя инцидент с памятником не является существенным рычагом политического давления на страну, учитывая иные инструменты, которыми располагает Москва, отметил политобозреватель Акоп Бадалян.

31 января 2024, 23:42

  • Решение ЕСПЧ по делу Ахмеднабиева стало моральной победой

    Постановление ЕСПЧ по делу Ахмеднабиева вряд ли скажется на расследовании его гибели, хотя и является моральной победой, считает сын журналиста. Решение по иску родных Ахмеднабиева частично восстановило справедливость и повлияет на рассмотрение аналогичных дел в Европейском суде, подчеркнула юрист Галина Арапова*.

31 января 2024, 22:45

31 января 2024, 22:04

  • Состояние Айхана Исрафилова ухудшилось в изоляторе

    Администрация следственного изолятора в Баку не позволяет профсоюзному активисту Айхану Исрафилову совершать прогулки и заниматься физическими упражнениями, это на фоне холода в камере привело к усугублению проблем с травмированной ногой, сообщила его сестра. Защита будет добиваться перевода Исрафилова в другой изолятор, заявил адвокат.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи