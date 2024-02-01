Угроза уничтожения краснокнижных черепах обеспокоила сочинцев

01 февраля 2024, 08:46

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В Сочи застройщик засыпает водоем, в котором обитают краснокнижные черепахи, а власти бездействуют, пожаловались местные жители. Они предоставили заключение Минприроды Кубани, в котором сказано, что черепахи занесены в краевую Красную книгу. Сам застройщик заявил, что ранее провел экспертизу, установившую, что черепахи не являются краснокнижными, а юрист отметил, что наказание за нарушение закона грозит и застройщику, и чиновникам.

31 января в сочинском микрорайоне Кудепста местные жители остановили работы экскаватора, водитель которого засыпал землей пруд с краснокнижными черепахами для последующего строительства индивидуального жилого дома. Активисты вызвали полицию, главу местной администрации и представителей природоохранной прокуратуры. Работы велись в нескольких метрах от поселковой администрации Кудепсты, по улице Искра, 68А. Сотрудники природоохранной прокуратуры остановили работы до выяснения обстоятельств.

Согласно данным сервиса "Google Карты", в 2019 году и более раннем периоде на месте, где работал экскаватор, было озеро. Местные жители предоставили корреспонденту "Кавказского узла" фото краснокнижных черепах, обитающих в этом озере. Специалисты Минприроды края еще в апреле прошлого года установили, что в водоеме водятся именно краснокнижные черепахи, а участок принадлежит Антону Журавелю.

30 января на sms-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение с жалобой, что напротив администрации Кудепсты ведется засыпка водоема. "Участок частично в собственности. В водоеме обитает очень много черепах, занесенных в Красную книгу. Их заживо засыпает экскаватор два дня. Госорганы срочные меры не принимают. Животные гибнут", – отметил автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Жители Кудепсты потребовали защитить краснокнижных животных

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с автором сообщения. Им оказалась местная жительница Юлия Колодий. Она пояснила, что застройщик Антон Журавель обратился к специалисту из Санкт-Петербурга Вере Масловой, которая в своем экспертном заключении указала, что обитающие в водоеме черепахи не являются краснокнижными.

"Вера Маслова установила, что в пруду нет краснокнижных черепах по одному фото, представленному заказчиком", – сказала Колодий корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, часть водоема несколько лет назад была засыпана и оформлена частными лицами в собственность. В августе 2022 года собственник участка, смежного с водоемом начал засыпать водоем, который находится в муниципальной собственности.

Колодий направляла жалобы министерство природных ресурсов и Росприроднадзор. В августе 2022 года заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края отправил ей ответ, в котором указано, что собственник участка Журавель действительно нарушает закон, и что в его адрес направлено предписание прекратить работы.

На место выезжал инспектор министерства природных ресурсов по городу Сочи, им был составлен соответствующий акт. Работы были прекращены. 28 января 2024 года Журавель продолжил засыпать водоем. "Гибнут животные, занесенные в Красную книгу и никому нет дела", – сказала Юлия Колодий.

В ответе Минприроды Юлии Колодий, в частности, сказано: "В ходе всестороннего рассмотрения обращения, а также проведённого контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что в данном водоеме обитают особи Черепахи болотной (черноморская популяция, Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)), занесенные в Красную книгу Краснодарского края. На земельном участке с кадастровым номером 23:49:0401007:520 размещена строительная техника, складирован инертный материал.

Юлия Колодий отметила, что в течение двух лет реакции от властей больше не было и что Журавель работы все это время не производил.

Сам Антон Журавель, подтвердил сведения о том, что он получал предписание Минприроды края прекратить работы. Также он заявил, что на днях получил предписание от муниципальной организации "Водосток" произвести работы по очистке канавы. Журавель подчеркнул, что водоем, о котором идет речь не является озером, и что на кадастровой карте озеро с краснокнижными черепахами не числится.

Журавель пояснил, что купил участок два года назад у частного лица под строительство индивидуального дома. Также, по его словам, обитающие в водоеме черепахи не являются краснокнижными. Журавель отметил, что у него имеется соответствующее заключение эксперта из Санкт Петербурга.

Заключение ветеринара Веры Масловой из АНО "СИНЭО" Санкт-Петербурга от ноября 2023 года, сделанное по заказу Антона Журавеля, о том, что черепахи не являются краснокнижными, имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Местный житель Сергей Антонов рассказал, что он родился в Кудепсте. По его словам, ранее здесь был совхоз и земли сельхозназначения. Располагался совхоз в урочище реки Кудепста, а болото напротив сельской администрации было всегда, как и черепахи в нем. Затем все сельские земли за последние пять лет застроили высотками

"Застраивают каждый клочок земли. У нас всего одна дорога. Неимоверные пробки утром и вечером. <…> Мы куда только не обращались по поводу этой застройки, но нам чиновники дают отписки, что это земли ИЖС", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Глава сельской администрации Кудепсты Леонид Волков заявил, что он тоже уроженец Кудепсты, и что напротив здания, где он исполняет свои обязанности, озера нет. "Это сточная канава. Ее просто чистит собственник", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Комментировать, каким образом водоем с черепахами был передан под застройку частного дома, он отказался, пояснив, что вопросом выдачи участков занимается администрация города Сочи.

Юрист указал на признаки нарушения законодательства

Закон нарушен и застройщиком, и муниципальными властями, отметил юрист Семен Измайлов. "Собственник водоема "играет" такими понятиями, как "очистить". "Очистить" означает убрать мусор, к примеру как плавающие шины, пластиковые бутылки, которые запечатлены в пруду на его фото и на фото активистов вместе с черепахами. То, что Журавель заказал платную экспертизу по договору с ветеринаром, которая специалист по свиноводству, а не по пресмыкающимся рептилиям, не дает ему право засыпать землей краснокнижных животных. То, что черепахи – краснокнижные, было установлено специалистами государственного учреждения, каким является Минприроды края", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Еще нарушение в этом деле – выделение земель сельхозназначения под застройку многоквартирными и индивидуальными домами, причем выясняется, что не только земель, а водоемов с краснокнижными животными, отметил юрист.

"В этом усматривается превышение должностных полномочий и злоупотребление ими. Ведь именно чиновники обязаны обеспечивать закон и порядок на вверенной им территории", – пояснил он.

По его мнению, на ситуацию должна обратить внимание прокуратура. "Злоупотреблениями чиновниками в вопросе раздачи госземель под застройку должно разобраться УВД Сочи", – сказал Измайлов.

Участковый инспектор Арут Шегян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что собрал материал его отпишут участковому уполномоченному полиции, он примет решение, согласует с прокурором и даст уведомление заявителю.

Сотрудник природоохранной прокуратуры уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что Журавель остановил работы и что он вызван для дачи показаний в прокуратуру.

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