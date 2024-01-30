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30 января 2024, 02:06

За неделю с 22 по 28 января жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 22 по 28 января 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Первые четыре недели обходятся без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе уже третий год подряд. Если взять статистику за 10 последних лет, то в январе не фиксировались жертвы в 2020 и 2022-24 годах. В 2021 было 12 жертв, в 2019 - 15, 2018 - 4, 2017 - 25, 2016 - 10, 2015 - 14.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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Примечание:

«Неделя с 15 по 21 января прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 8 по 14 января жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 1 по 7 января прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе»

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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