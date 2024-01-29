Прокуратура заинтересовалась изменением условий труда в "Каббалкмелиоводхозе"

29 января 2024, 22:52

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Сотрудники Терского филиала предприятия ""Каббалкмелиоводхоз" обратились в прокуратуру после того как получили уведомления о переводе в другое место работы, в случае отказа от перевода им угрожают увольнением, ведомство приступило к проверке. В компании не объяснили причин реорганизации, отметив, что намерены сократить трех сотрудников филиала.

Работники Терского участка Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения» Федерального бюджетного государственного учреждения (ФБГУ) "Каббалкмелиоводхоз" обратились в прокуратуру республики с просьбой проверить законность действий руководства Терского филиала, касающихся предстоящей реорганизации, рассказали сотрудники предприятия корреспонденту "Кавказского узла".

Как следует из заявления, 9 января этого года сразу после новогодних праздников, большинство работников участка получили уведомления о предстоящей реорганизации участка. Им сообщили, что "по причинам, связанным с изменением организационных условий труда – оптимизации штатной структуры" будет изменено прописанное в трудовом договоре условие "о месте работы". "В случае отказа от предложенной работы Вы будете уволены по пункту 7 части 1 статьи 77 ТК РФ – отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора", - говорится в уведомлении.

Уведомления, подписанные директором Терского филиала "Каббалкмелиоводхоз" Асланом Ортановым, получили все работники филиала, в том числе начальник участка Заурбек Уразаев, инженер Олег Дахов, ведущий мелиоратор Татьяна Тарчокова и другие. В заявлении в прокуратуру говорится, что "сотрудникам Терского участка не предложены другие рабочие места, они не ознакомлены с приказами, на основании которых составлены уведомления. Нет доказательств производственной необходимости в оптимизации". Прокуратурой по заявлению проводится проверка,

Сотрудники филиала отметили, что на участке большой объем работы. "В сезон я ни разу не заезжал в гараж – не было времени», - сообщил машинист бульдозера Роман Болов. Он сказал, что не согласен с тем, что участок "хотят разогнать". На вопрос, согласится ли он на перевод на другое место работы, Болов ответил, что "смотря, что предложат".

Руководитель участка Заурбек Уразаев считает, что никаких оснований для подобных действий у руководства Терского филиала нет. Он видит причину в том, что таким образом руководство филиала пытается избавиться от неугодных сотрудников. "Он таким образом хочет избавиться от меня лично", - сказал Уразаев корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению руководителя участка, работникам, по всей вероятности, будут предложены заранее неприемлемые невыгодные условия труда, чтобы затем можно было уволить их.

В "Каббалкмелиоводхоз" заверили, что массовых сокращений в организации не планируется. Руководитель Терского филиала Аслан Ортанов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что будут сокращены всего три человека, в том числе начальник участка. Остальные будут работать. Где и кем, он не уточнил. В компании также не пояснили, в связи с чем проводится реорганизация.

"Каббалкмелиоводхоз" – федеральная структура, получает финансирование из бюджета через министерство сельского хозяйства РФ. Разрушенная в постсоветский период мелиоративная система, по словам Уразаева, восстанавливается. Участок, которым он руководит, обслуживает 191 километр мелиоративных каналов. С каждым годом сеть расширяется. В такой ситуации сокращения штатов и увольнение специалистов, которых и так не хватает, не имеет под собой никакой почвы, считает он.

Увольнение работника с должности нарушает его конституционное право на труд, отметил адвокат Кабардино-Балкарской коллегии адвокатов Ислам Хачетлов. Он сослался на Трудовой Кодекс РФ, в соответствии с которым при расторжении трудового договора в случае сокращения штатов от работодателя требуется соблюдение ряда требований. "Увольнение допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. Работа должна быть предложена в данной местности. За ее пределами работу можно предложить только в том случае, если это предусмотрено трудовым договором. О предстоящем сокращении работника следует уведомить за два месяца письменно под роспись, а если речь идет о массовом сокращении, то за три месяца. При решении вопроса о переводе на другую работу необходимо также учитывать реальную возможность работника выполнять предлагаемую работу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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