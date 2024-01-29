Уроженец Ставрополья обвинен в нападении на полицейских в Москве

29 января 2024, 13:50

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Силовики задержали уроженца Ставрополья по обвинению в нападении с перцовым баллоном на полицейских в Москве.

Инцидент произошел 28 января на Манежной площади в Москве: 22-летний уроженец Ставропольского края подошел к дежурившим силовикам и распылил газовый баллончик в лицо 22-летнему полицейскому и стоявшему рядом с ним росгвардейцу. Когда молодого человека попытались задержать, он ударил сотрудника полиции, сообщает сегодня анонимный телеграм-канал Baza.

Пострадавший полицейский попал в больницу с травмами и химическими ожогами глаз, говорится в публикации. Сообщение проиллюстрировано видеороликом, на кадрах которого видно, как к трем силовикам подходит мужчина и разбрызгивает жидкость из баллончика. После этого два силовика отбегают в сторону, а третий закрывает лицо рукой и стоит на месте. Нападавший толкает его сзади, отчего силовик падает.

Московское управление СКР сегодня отчиталось о задержании подозреваемого. "По данным следствия, 28 января 2024 года фигурант, находясь около входа одной из столичных гостиниц, расположенных на улице Охотный ряд в городе Москве, распылил в лица трех сотрудников полиции жидкость из перцового баллона. После этого толкнул одного из сотрудников полиции. Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом преступлении он признал", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело расследуется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. "В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил Следком.

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