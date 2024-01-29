29 января 2024, 12:20

Контрактник осужден в Ростове-на-Дону за уклонение от службы

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащего-контрактника Романа Горячива к семи годам заключения, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

По версии следствия, военнослужащий-контрактник Роман Горячив был задержан после того, как отсутствовал по месту прохождения воинской службы один месяц – с марта по апрель 2023 года.

Ростовский гарнизонный военный суд приговорил Горячива к семи годам заключения. Защита контрактника обжаловала решение суда. В апелляции Горячив отметил, что признан ограниченно годным военно-врачебной комиссией к воинской службе и что вообще не должен служить в армии. Южный окружной военный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, передали 28 января "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Южного окружного военного суда уточняется, что Горячив признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ "Самовольное оставление части" (предусматривает до 10 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Комментариев от представителей Романа Горячива не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 16 января стало известно, что военный суд в Новочеркесске приговорил к семи годам и шести месяцам заключения военнослужащего-контрактника Артема Артемьева, который, согласно материалам дела, нанес старшему по званию четыре удара ножом.

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Автор: "Кавказский узел"

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