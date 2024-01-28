Две автотрассы закрыты для проезда в Дагестане

28 января 2024, 19:55

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Автомобильная дорога в Бежтинском участке закрыта после сильного снегопада, а на трассе в Тляратинском районе произошел камнепад, сообщил "Дагестанавтодор".

Автодорога республиканского значения "Тлядал - Бежта - Кидеро" на участке 12 - 19 км (Гинухский перевал) закрыта в Бежтинском участке в связи со снегопадом, сообщил сегодня в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор". "На месте имеется необходимая для расчистки техника", - говорится в публикации.

Кроме того, в Тляратинском районе на автодороге республиканского значения "Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал" произошёл камнепад. "На место перебрасывается необходимая техника", - сообщило ведомство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Бежтинском участке слабые осадки, температура воздуха -3 градуса, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 29 января ожидается снегопад при безветренной погоде, температура воздуха понизится до -5 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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