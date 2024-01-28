Расчистка трассы в горах. Фото пресс-службы Дорожного департамента Грузии

28 января 2024, 13:13

Помощь спасателей потребовалась водителям на трассе в Грузии после снегопада

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около 90 водителей и пассажиров застрявших в снегу автомобилей эвакуированы с трассы в Душетском муниципалитете, сообщили грузинские спасатели.

После обильного снегопада водители около 30 автомобилей не смогли продолжить движение по дороге около села Рошка Душетского муниципалитета. В машинах находились до 90 человек, сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям Грузии.

"Сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки и начали спасательную операцию. В результате мобилизации всей соответствующей спецтехники спасатели всех застрявших в снегу граждан перевезли в безопасное место. Жизни и здоровью граждан больше ничего не угрожает", - передал сообщение ведомства телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Душети ясная погода без осадков, температура воздуха +2 градуса, скорость ветра 6 метров в секунду. В ночь на 29 января осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до 0 градусов, ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Работа общественного транспорта в Телави остановлена после снегопада", "Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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