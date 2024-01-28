Контрактник из Калмыкии приговорен к шести годам за убийство сослуживца

28 января 2024, 05:52

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор нижестоящего суда военнослужащему контрактной службы из Калмыкии Борису Бадмаеву, который признан виновным в убийстве сослуживца и приговорен к шести годам колонии строгого режима.

Приговор контрактнику Борису Бадмаеву вынес Ростовский гарнизонный суд. Была подана апелляционная жалоба, которую рассмотрел Южный окружной военный суд, пишут 27 января "Кавказ.Реалии"*

В апелляционном определении суда говорится, что жалобу подал защитник Бадмаева и он сам. Указано, что Бадмаев был приговорен по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также был частично удовлетворен иск о компенсации морального вреда в отношении неназванной потерпевшей.

Суд установил, что 25 января 2023 года Бадмаев в лесополосе вблизи неназванного населенного пункта "на почве личных неприязненных отношений" нанес потерпевшему не менее шести ударом кулаков по лицу, а также два удара разделочным ножом в область левого бедра, повредив при этом бедренную артерию, из-за чего произошла острая массивная кровопотеря.

Бадмаев и его адвокат просили изменить приговор на часть 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), утверждая при этом, что приговор несправедлив и выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. В частности, защита утверждает, что между Бадмаевым и потерпевшим ранее происходили конфликты и сложились личные неприязненные отношения "в связи с регулярными оскорблениями, в том числе с использованием ненормативной лексики, последним осужденного, и предвзятым отношением к нему". По словам авторов апелляционных жалоб, Бадмаев "реально воспринял словесные угрозы потерпевшего убийством, в связи с чем, защищаясь от таких действий последнего и пресекая их, нанес тому два удара ножом в левую ногу, не являющуюся жизненно важным органом". После этого он пытался оказать потерпевшему медицинскую помощь, но не было в аптечке жгута. Тогда Бадмаев сообщил об инциденте старшему офицеру.

Защита также сослалась на отсутствие очевидцев произошедшего и следов крови на одежде осужденного. Она заявляется, что суд при постановлении приговора необоснованно сослался на показания Бадмаева, "данные им на предварительном следствии при допросе в качестве обвиняемого и в ходе проверки показаний на месте, и положил их в основу приговора".

Защита также просила снизить размер компенсации морального вреда. Суд, однако, счел, что решение нижестоящей инстанции справедливо и оставил его без изменения.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2021 года к восьми годам колонии строгого режима был приговорен контрактник из Калмыкии Батр Хазыков, которого суд признал виновным в убийстве лейтенанта из Дагестана на территории российской базы в Абхазии.

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