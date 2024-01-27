Восемь участников акции против выселения оштрафованы в Грузии

27 января 2024, 05:13

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Тбилисский городской суд оштрафовал восьмерых участников акции против выселения семьи из дома на улице Кекелидзе на 2000 лари каждого.

Как писал "Кавказский узел", 23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. Президент Грузии назвала неправомерным выселение семьи из единственного жилья, правозащитники призвали власти пересмотреть законодательство. На акции протеста были задержаны 20 человек, к 24 января 18 из них были освобождены. Лидеры движения Khma ("Голос"), аспирант Георгий Хасая и доктор исторических наук Акакий Чикобава заподозрены в повреждении автомобиля судебных приставов и оставлены под стражей. 26 января студенты провели акцию протеста, потребовав освободить Хасаю и Чикобаву.

Восемь человек, которые были задержаны по административным обвинения во время акции протеста против выселения на улице Кекелидзе, оштрафованы 26 января, пишет Civil.ge.

По данным издания, каждому из них назначен штраф в 2000 лари (около 750 долларов). Информацию подтвердил "Центр социальной справедливости", который защищал семерых из задержанных. Еще одного задержанного защищала "Ассоциация молодых юристов Грузии".

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