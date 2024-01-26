Житель Астраханской области заподозрен в призывах к терроризму

26 января 2024, 12:27

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Начато расследование уголовного дела жителя Астраханской области о призывах к терроризму из-за его публикации в телеграм-канале.

Житель Астраханской области Сергей Т. стал подозреваемым по делу о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), сообщает сегодня издание ASTRA.

Поводом для возбуждения дела стал опубликованный в одном из телеграм-каналов видеоролик, в котором мужчина призвал казахов "освободить" Астраханскую область от "власти Путина", пишет издание.

Силовики считают, что таким образом подозреваемый призывал жителей Казахстана осуществлять теракты на территории России. Сам Сергей находится в Грузии, отмечается в публикации.

Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от штрафа в 300 тысяч рублей до семи лет лишения свободы.

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