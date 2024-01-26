26 января 2024, 12:27

Житель Астраханской области заподозрен в призывах к терроризму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начато расследование уголовного дела жителя Астраханской области о призывах к терроризму из-за его публикации в телеграм-канале.

Житель Астраханской области Сергей Т. стал подозреваемым по делу о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), сообщает сегодня издание ASTRA.

Поводом для возбуждения дела стал опубликованный в одном из телеграм-каналов видеоролик, в котором мужчина призвал казахов "освободить" Астраханскую область от "власти Путина", пишет издание.

Силовики считают, что таким образом подозреваемый призывал жителей Казахстана осуществлять теракты на территории России. Сам Сергей находится в Грузии, отмечается в публикации.

Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от штрафа в 300 тысяч рублей до семи лет лишения свободы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Два жителя Дагестана осуждены за попытку присоединиться к боевикам в Сирии", "BBC раскрыла данные об участии уроженца Северного Кавказа в "группе Вагнера", "Житель Ставрополья приговорен к 15 годам по делу о вербовке заключенных".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 января 2024, 11:41

26 января 2024, 11:02

26 января 2024, 10:24

26 января 2024, 09:40

26 января 2024, 09:00

  • Баку потребовал от Еревана точные карты минных полей

    Информация о минных полях, которую Ереван передавал Баку, была неполной, это затрудняет разминирование в Карабахе, заявил МИД Азербайджана. Ведомство потребовало от армянской стороны передать точные карты всех заминированных территорий.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи