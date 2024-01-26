Двое подозреваемых в госизмене арестованы в Ростове-на-Дону

26 января 2024, 11:41

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В Ростове-на-Дону арестованы двое подозреваемых в передаче украинским спецслужбам сведений о российских армейских подразделениях.

Сотрудниками ФСБ в Ростове-на-Дону задержаны два гражданина России, подозреваемых в госизмене (статья 275 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба ФСБ.

По версии следствия, они вышли на контакт с представителем украинских спецслужб и согласились собирать и передавать информацию об армейских подразделениях, участвующих в военной операции на Украине, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Выполняя задание иностранной разведки, путем визуального наблюдения собрали и передали представителю спецслужбы Украины данные о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа. За передачу указанных сведений получили денежное вознаграждение", - приводится в публикации версия следствия.

Суд в Ростове-на-Дону избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщило ведомство.

Статья 275 УК РФ предусматривает от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

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