Власти отчитались о проверках автозаправок в Ингушетии

26 января 2024, 13:51

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Нарушения в ходе проверок выявлены на десятках АЗС в Ингушетии, сообщили в правительстве республики.

Проверки прошли в 2023 году. На 30 юридических и физических лиц в Магасе и Назрани составлены акты и направлены в прокуратуру. Они нарушили законодательство при ведении предпринимательской деятельности и эксплуатации АЗС, уточнили в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.

Среди нарушений, по данным пресс-службы, - пожарная безопасность, защита прав потребителей, земельное законодательство. В частности, продажа сжиженного газа велась без постановки на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя, в отсутствие лицензии в области промышленной безопасности, без заключения договора с аварийно-спасательными службами, отметили в правительстве.

В суд направлены иски о закрытии и демонтаже пяти АГЗС. Кроме того, прокуратурой в отношении 13 владельцев заправок возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), а также 11 административных дел по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей). Сейчас в республике функционируют более 330 АЗС, в том числе 155 многотопливных заправочных станций, семь АГНКС (метановые заправки), 171 АГЗС, пишет сегодня со ссылкой на правительство Ингушетии "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал о масштабных проверках АЗС в соседней с Ингушетией республикой Дагестан. Там следствием нарушений стали многочисленные инциденты на заправках, в том числе с гибелью людей. Один из последних резонансных инцидентов произошел в августе 2023 года. Тогда на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 37 человек, были повреждены 400 строений. После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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