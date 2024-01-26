Сельчане в Кабардино-Балкарии остались без сообщения с райцентром после жалобы на состояние автобуса

26 января 2024, 03:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Единственный автобус, который возил жителей поселка Дальнее в Прохладный, прекратил рейсы после публикаций с критикой состояния транспортного средства. Теперь сельчане полностью лишены транспортного сообщения с районным центром.

О полном прекращении рейсов общественного транспорта из Дальнего в Прохладный корреспонденту «Кавказского узла» сообщила сотрудница средней школы в поселке Дальнее Светлана Бондаренко. По ее словам, местные жители остались без транспортного сообщения с городом после публикации в одном из Telegram-каналов, где критиковали состояние автобуса.

"Автобус был частный, водитель живет в Прохладном. После того, как одна из местных жительниц засняла автобус и выложила в интернете, автобус не стал к нам приезжать. В результате люди вообще остались без транспортного сообщения", - сказала Бондаренко.

Публикация о старом автобусе, который курсирует между Прохладным и Дальним, появилась 23 января в Telegram-канале Mash Gor. "Раньше удавалось успеть на маршрутку — она ходила трижды в день. Потом водитель-частник машину продал. Люди вымаливали новую у <администрации> (...) Получили "Т-34" — без окон и дверей. Автобус другого частника, который предложил помочь. Рамы затянуты полиэтиленом (в окно якобы попал камень), о техническом состоянии автобуса говорить уже и не приходится. Люди наснимали "чудовище" и выложили с жалобой", - говорится в публикации, которая сопровождается фотографией автобуса и видео, снятом в салоне. Там же отмечается, что "в ответ водитель отказался возить сельчан", а власти пообещали "выделить новую машину к концу января".

По словам Светланы Бондаренко, автобус был старый, но приемлемый для поездок, а теперь сельчанам без собственных автомобилей приходится вызывать такси из Прохладного. Одна такая поездка обходится в 800-900 рублей. Женщина уточнила, что проблемы с поездками детей из поселка Восточный в школу Дальнего, о которой также писал канал, в действительности не существует.

"У нас хороший школьный автобус. Учеников из поселка Восточный, 15 детей, мы привозим и увозим на своем автобусе, с этим у нас проблем нет. Речь идет о сельском автобусе", - пояснила Бондаренко.

Поселок Дальнее, который расположен в 50 км от города Прохладный, является административным центром сельсовета, куда входит также село Восточное, расстояние между этими населенными пунктами составляет 13 километров. В Дальнем живут более тысячи человек.

Микроавтобус, который до недавнего времени ездил в Дальнее, был направлен на маршрут АТК Прохладного после того, как предыдущий водитель-подрядчик со своим автобусом переехал в другой регион, заявили «Кавказскому узлу» в администрации Прохладного.

«Как-то по пути следования в окно микроавтобуса попал камень, окно разбилось. Кто-то это выложил в интернет, и маршрутку сняли с рейса. Сейчас решается вопрос о том, чтобы направить туда другой автобус», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" специалист администрации Прохладненского района.

По словам представителя администрации, решение проблемы затянулось по времени, поскольку транспортные средства выделяет Минтранс республики. "По этому маршруту пассажиров бывает мало. На бензине ездить невыгодно, поэтому автобус надо еще на газ перевести", - пояснил он.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР подтвердили, что «прорабатывается вопрос» об автобусе для поселка Дальнее, однако не смогли уточнить, как скоро жителей обеспечат транспортным сообщением с райцентром.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.