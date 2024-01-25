Участники шествия в Ереване потребовали отстранить Никола Пашиняна от власти

25 января 2024, 04:59

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Сторонники политического блока "Национально-демократический полюс" провели в Ереване шествие и митинг, назвав антинациональной политику действующих властей Армении. Они потребовали отстранить Никола Пашиняна от управления государством.

Мероприятие 24 января началось памятника Гарегину Нжде. Активисты держали в руках плакаты с надписями "Запад Никола - это Турция", "Немезис начался с наказания армянских предателей", "Нынешний лидер колониального режима", "Они украли нашу победу" и другие. Трансляция с митинга-шествия велась на странице НДП в Facebook*, передал корреспондент "Кавказского узла".

Операция "Немезис" была проведена партией "Дашнакцутюн" с целью отмщения лидерам Османской империи, организовавшим геноцид армян и массовые убийства армян в Баку в 1918 году. События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 стран, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи".

Участники акции призывали граждан присоединиться к их протесту, чтобы выразить свое несогласие с политикой по отказу от национальных прав армян, которая проводится властями под видом "мирной повестки" и наносит ущерб национальным интересам Армении.

Власти ведут агрессивную пропаганду своей политики, убеждая народ, что у Армении нет другого выхода, кроме как сдаться, чтобы достичь мира в их представлении этого слова, заявил участник акции Армен Адамян.

"История показала, что армянский народ добивается своих целей, когда наказывает своих внутренних врагов - тех, кто как 100 лет назад, так и сегодня открывают врата Армении перед врагом" - отметил Адамян. Армения может достичь реального мира только если Никола Пашиняна "свергнут с узурпированной им должности", считает он.

Другой участник акции Юра Асатрян считает ложными тезисы о том, что Армения может развить с Турцией или иной вражеской страной экономические отношения. "Это русско-турецкий сговор, ведущий Армению к гибели. Руками Никола Пашиняна Россия и Турция пробивают коридор через Сюник, называя надвигающуюся катастрофу "экономическими связями", - заявил он.

Активисты заявили, что Армения должна пересмотреть свою политику и построить тесные союзнические отношения с Францией и США ради укрепления своей безопасности. Скандируя "Свободная, независимая Армения!", направились к памятнику "Немезис", где прочитали воспоминания участников операции. Полиция сопровождала активистов, в ходе митинга и шествия инцидентов, по данным полиции, не было.

Как писал "Кавказский узел", памятник героям операции "Немезис" открылся в Ереване 25 апреля 2023 года. Решение установить этот памятник было принято Советом старейшин в сентябре 2021 года, на открытии мемориала присутствовали потомки участников операции "Немезис". После открытия мемориала Турция запретила Армении летать в третьи страны через свое воздушное пространство.

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