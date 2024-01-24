Житель Сочи объявлен в розыск по делу о призывах к терроризму

24 января 2024, 22:28

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Никита Ботберг, покинувший Россию после давления силовиков и пацифистской акции в Сочи, объявлен в международный розыск по делу о призывах к терроризму.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая 2022 года 34-летний Никита Ботберг вышел на акцию "Бессмертный полк" в Сочи с портретом своего предка, погибшего в 1942 году, при этом на фото был написан пацифистский лозунг. На следующий день суд арестовал его на пять суток. Ботберг признал вину в сопротивлении требованиям полицейским, пытаясь избежать ареста, сообщил адвокат Сергей Костюк. Ботберг после ареста за плакат с пацифистской надписью на акции "Бессмертный полк" в Сочи подвергся давлению силовиков и потерял бизнес. Он рассказал, что провел еще одну акцию в Перми после объявления частичной мобилизации, где также подвергся нападению, после чего уехал в Армению.

Против жителя Сочи Никиты Ботберга возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, он объявлен в розыск, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*. По данным издания, первым сообщил об этом телеграм-канал Astra, сопроводив публикацию фотографией с заблюренным лицом активиста и не указав его фамилию. По информации издания, поводом стал комментарий в Instagram** c призывом к тем, кто не боится, объединяться".

"Медиазона"* выяснила, что речь идет о 35-летнем жителе Сочи Никите Ботберге, он внесен в базу данных разыскиваемых лиц МВД.

По данным на 22.30 мск поиск по базе рассылка МВД России недоступен, на сайте "ведутся технические работы".

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