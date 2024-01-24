Многодетная жительница Кизилюрта осуждена условно за причастность к боевикам

24 января 2024, 18:48

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Суд в Кизилюрте признал местную жительницу Зульфию Денгалову виновной в участии в незаконном вооруженном формировании в Сирии. С учетом раскаяния и того, что женщина одна воспитывает четырех детей, суд приговорил ее к условному лишению свободы на пять лет.

Кизилюртовский городской суд признал местную жительницу Зульфию Денгалову виновной в участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства, сообщило сегодня РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике

По версии следствия и суда, Денгалова в 2014 году выехала из России, незаконно пересекла турецко-сирийскую границу и вступила в состав одного из структурных вооруженных формирований террористической организации "Исламское государство" * на территории Сирии, указано в сообщении.

Как следует из решения опубликованного на сайте суда, Денгалова "явилась с повинной, свою вину признала полностью, способствовала раскрытию преступления ". Суд учел также, что она "имеет постоянное место жительства и характеризуется положительно, имеет на иждивении четверых малолетних детей, которых содержит одна" и приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года. Из данных в карточке дела следует, что приговор не был обжалован.

"Кавказский узел" также сообщал, что в апреле 2023 года кассационный суд вернул на пересмотр в прокуратуру дело Ханумкыз Кулибековой, которую суд в Хасавюрте приговорил к пяти годам лишения свободы по обвинению в намерении вступить в незаконное вооруженное формирование в Сирии. Суд при этом рекомендовал переквалифицировать обвинение по более жесткой статье.

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