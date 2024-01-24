Жительница Краснодара осуждена за контрабанду снайперских прицелов

24 января 2024, 02:49

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К четырем годам лишения свободы приговорена жительница Краснодара Ирина Конышева, которая пыталась переслать в Японию и США два снайперских прицела.

Прикубанский районный суд Краснодара осудил местную жительницу за контрабанду стратегически важных товаров (часть 1 статьи 226.1 УК РФ).

По данным следствия, Ирина Конышева хранила снайперские прицелы для пулемета "Утес" и винтовки СВД. Через сервис объявлений она договорилась о продаже этих прицелов за границу. Сначала она через "Почту России" отправила снайперский пулеметный прицел СПП-1 №Щ 0231 в Японию. При этом на коробке она указала недостоверные данные, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края 23 января в своем телеграм-канале.

Затем она аналогичным образом пыталась отправить в США ночной прицел на электронно-оптический преобразователь третьего поколения для снайперской винтовки СВД (1ПН93-4). Груз в обоих случаях был задержан на таможне, отправителя установили сотрудники ФСБ.

На суде Конышева вину признала полностью и раскаялась. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года, однако отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Отметим, что максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2019 года муниципальный депутат из Апшеронского района попал под следствие по подозрению в пересылке рожков от пулемета Калашникова за границу.

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