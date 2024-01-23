Жители поселка на Кубани потребовали построить дорогу к школе

23 января 2024, 10:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Школьники в поселке Южный Динского района вынуждены ходить в школу по затопленному полю, которое при минусовой температуре превращается в каток, пожаловались местные жители. Они потребовали от властей обустроить в этом месте дорогу.

По словам депутата Госдумы от Кубани Дмитрия Гусева, к нему обратились 245 жителей поселка Южный Динского района с жалобой, что их дети вынуждены ходить в школу по затопленным полям. Они попросили депутата оказать содействие с обустройством дороги.

Депутат отметил, что в холодную погоду подтопленная местность покрывается льдом. Он направил обращение губернатору Краснодарского края с просьбой выделить деньги на строительство дороги.

"Дети и взрослые скользят, проваливаются в мерзлую воду, получают травмы. Для поселка, как и для всего района, это стало настоящей экологической катастрофой и социальным бедствием", – отметил Гусев в обращении, цитату из которого привел сегодня "Коммерсант".

Для того чтобы детей в школу возил автобус, необходимо построить дорогу, а у властей нет возможности для решения этой проблемы, пояснил депутат.

Издание опубликовало ролик, на кадрах которого показаны дети с рюкзаками, они идут по затопленному полю, поверхность воды при этом покрыта подтаявшим льдом. Ученики идут по протоптанной тропинке, залитой водой. Звуковое сопровождение в ролике отсутствует.

Глава Динского района Евгений Пергун уточнил, что речь идет о Центральном микрорайоне поселка Южный. 18 января он отчитался на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что взял этот вопрос на контроль.

"Поручил своим заместителям совместно с администрацией поселения, учитывая мнение жителей, взять их в разработку и в кратчайшие сроки представить "дорожную карту" по исправлению ситуации", – написал Пергун.

На 10.10 мск на сайте губернатора Краснодарского края, а также в его телеграм-канале нет комментариев относительно просьбы жителей поселка Южный построить дорогу.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.