Халит (слева) и Багаудин Ахметовы. Скриншот фото из Telegram-канала "Розыск Ингушетия" от 17.01.24, https://t.me/rozyskRI/15045

23 января 2024, 02:00

Неделя с 15 по 21 января прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 15 по 21 января 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания

24 марта 2023 года было совершено нападение на пост ДПС «Волга 24», расположенный вблизи границы Ингушетии и Северной Осетии. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии, в том числе Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. В июле правоохранители увеличили до пяти миллионов рублей размер вознаграждения за информацию о Гуражеве и Оздоеве.

17 января 2024 года силовики, проверяя информацию, полученную от одного из граждан, установили и задержали подозреваемого в пособничестве боевикам жителя Сунжи Халита Ахметова. Ахметов арестован.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Примечание:

«За неделю с 8 по 14 января жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 1 по 7 января прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «С 25 по 31 декабря в вооруженном конфликте на Северном Кавказе ранены три человека»

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 января 2024, 01:01

23 января 2024, 00:24

  • Прокурор запросил пять лет колонии для верующей из Черкесска

    Свидетель Иеговы* Елена Менчикова из Черкесска по итогам повторного рассмотрения ее дела судом должна быть приговорена к пяти годам колонии, счел прокурор и попросил об этом суд в прениях. Верующая в последнем слове отвергла обвинения в экстремизме и призвала суд к беспристрастности при вынесении приговора.

22 января 2024, 23:40

  • Житель Северной Осетии погиб в спецоперации на Украине

    Николай Тринов из Моздокского района погиб при выполнении боевых задач в зоне спецоперации на Украине, сообщила районная администрация. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней как минимум 254 военных из Северной Осетии.

22 января 2024, 23:10

  • Вдову Джабиева возмутило требование освободить обвиняемых в его смерти

    Врачи и медсестры, выступившие на сегодняшнем заседании по делу Джабиева свидетелями обвинения, не узнали никого из подсудимых. Депутаты парламента от "Единой Осетии" просили освободить пятерых подсудимых из-под стражи "под поручительство авторитетных граждан Южной Осетии", это вмешательство в процесс возмутило вдову Джабиева.

22 января 2024, 22:16

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи