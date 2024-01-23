Неделя с 15 по 21 января прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

23 января 2024, 02:00

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За неделю с 15 по 21 января 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания

24 марта 2023 года было совершено нападение на пост ДПС «Волга 24», расположенный вблизи границы Ингушетии и Северной Осетии. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии, в том числе Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. В июле правоохранители увеличили до пяти миллионов рублей размер вознаграждения за информацию о Гуражеве и Оздоеве.

17 января 2024 года силовики, проверяя информацию, полученную от одного из граждан, установили и задержали подозреваемого в пособничестве боевикам жителя Сунжи Халита Ахметова. Ахметов арестован.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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