Житель Дагестана оштрафован за пропаганду терроризма

22 января 2024, 16:00

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Суд приговорил к штрафу в 350 тысяч рублей жителя Дагестана, признав пропагандой терроризма его публикации в соцсети.

Южный окружной военный суд признал уроженца Цунтинского района виновным в оправдании и пропаганде терроризма, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу суда РИА "Дагестан".

Суд пришел к выводу, что обвиняемый размещал в соцсети видео, "подготовленные медиаагентствами, подконтрольными запрещенной в РФ международной террористической организации “Джебхат ан-Нусра”, содержание которых направленно на пропаганду и оправдание преступной, террористической деятельности указанной организации".

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ и приговорен к штрафу в 350 тысяч рублей. Как сообщили в суде, подсудимый признал вину, пишет агентство.

Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от штрафа в 300 тысяч рублей до семи лет лишения свободы.

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