22 января 2024, 16:00

Житель Дагестана оштрафован за пропаганду терроризма

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Суд приговорил к штрафу в 350 тысяч рублей жителя Дагестана, признав пропагандой терроризма его публикации в соцсети.

Южный окружной военный суд признал уроженца Цунтинского района виновным в оправдании и пропаганде терроризма, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу суда РИА "Дагестан".

Суд пришел к выводу, что обвиняемый размещал в соцсети видео, "подготовленные медиаагентствами, подконтрольными запрещенной в РФ международной террористической организации “Джебхат ан-Нусра”, содержание которых направленно на пропаганду и оправдание преступной, террористической деятельности указанной организации".

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ и приговорен к штрафу в 350 тысяч рублей. Как сообщили в суде, подсудимый признал вину, пишет агентство.

Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от штрафа в 300 тысяч рублей до семи лет лишения свободы.

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Примечание:

"Два жителя Дагестана осуждены за попытку присоединиться к боевикам в Сирии", "BBC раскрыла данные об участии уроженца Северного Кавказа в "группе Вагнера", "Житель Ставрополья приговорен к 15 годам по делу о вербовке заключенных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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