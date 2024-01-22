22 января 2024, 04:50
Член Совета старейшин Еревана от блока "Мать Армения" заявила о своем похищении
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Нарине Айрапетян из оппозиционного блока "Мать Армения" заявила в полицию, что накануне ее похитили неизвестные. Ее привезли на встречу с каким-то мужчиной, который задавал ей вопросы о политической деятельности, после чего отпустили.
Полиция района Нор Норк оформляет документы по признакам похищения человека. Они будут переданы в следственный отдел районов Аван и Норк Норк Ереванского следственного управления Следственного комитета Армении, пишет 21 января Shamshyan.com.
О похищении в полицию обратилась жительница Еревана Нарине Айрапетян. По ее словам, 15 января утром на улице Тотовенц неизвестные ей люди посадили ее в машину, закрыли ей глаза и привезли в неизвестной место, где с ней провел беседу мужчина 60-65 лет. Он поговорил с ней о ее политической деятельности, после чего те же неизвестные люди привезли ее на улицу Абовян и уехали, информирует News.am.
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"Участники дискуссии обсудили особенности трудовых отношений в Армении", "Водители автобусов объявили забастовку в Ереване", "Водители на акции протеста в Ереване потребовали наладить поставку бензина".
Автор: "Кавказский узел"
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