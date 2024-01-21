Жителю армянского села Аравус возвращены украденные овцы

21 января 2024, 01:36

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Азербайджанцы после переговоров вернули жителю приграничного армянского села Аравус всех похищенных накануне овец, сообщил глава общины Тех Давид Гулунц.

Как писал "Кавказский узел", 19 января жители села Аравус в Сюникской области Армении на границе с Азербайджаном пожаловались, что азербайджанские военные угнали стадо овец. По словам сельчан, в условиях близости азербайджанских постов развивать животноводство невозможно.

Стадо овец, которое было украдено 19 января на границе поселка Аравус, азербайджанцы вернули, пишет 20 января News.am со ссылкой на главу общины Тех Давида Гулунца.

По словам Гулунца, овцы были возвращены полностью после переговоров. При этом он не раскрыл подробности переговоров. Также он уточнил, что было украдено более 200 овец.

Министерство обороны Армении сообщило, что обстоятельства перехода овец на азербайджанскую сторону изучаются, пишет "Айсор".

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