21 января 2024, 01:36

Жителю армянского села Аравус возвращены украденные овцы

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Азербайджанцы после переговоров вернули жителю приграничного армянского села Аравус всех похищенных накануне овец, сообщил глава общины Тех Давид Гулунц.

Как писал "Кавказский узел", 19 января жители села Аравус в Сюникской области Армении на границе с Азербайджаном пожаловались, что азербайджанские военные угнали стадо овец. По словам сельчан, в условиях близости азербайджанских постов развивать животноводство невозможно.

Стадо овец, которое было украдено 19 января на границе поселка Аравус, азербайджанцы вернули, пишет 20 января News.am со ссылкой на главу общины Тех Давида Гулунца.

По словам Гулунца, овцы были возвращены полностью после переговоров. При этом он не раскрыл подробности переговоров. Также он уточнил, что было украдено более 200 овец.

Министерство обороны Армении сообщило, что обстоятельства перехода овец на азербайджанскую сторону изучаются, пишет "Айсор".

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Примечание:

"Конфликт с Азербайджаном сорвал полевые работы в приграничных районах Армении", "Жители Сюникской области Армении пожаловались на азербайджанских военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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