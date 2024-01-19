Полеты на парапланах возобновлены в Грузии после полуторагодичного запрета

19 января 2024, 08:44

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В Грузии возобновлены коммерческие полеты на парапланах, которые были запрещены в 2022 году после гибели девяти человек при крушении вертолета, летевшего на помощь парапланеристу.

Как писал "Кавказский узел", о запрете полетов на парапланах глава МВД Грузии объявил в июле 2022 года после того, как девять человек погибли в результате крушения вертолета, летевшего на помощь парапланеристу на высокогорном курорте Гудаури. Федерация парапланеризма Грузии давно разработала правила полетов на парапланах, но власти не реагировали на просьбы оформить их законодательно, заявила тогда представитель федерации.

Коммерческие полеты на парапланах возобновлены в Гудаури, Бакуриани и Ананури после перерыва в полтора года, сообщило 18 января "Новости-Грузия" со ссылкой на главу Федерации парапланеризма Ираклия Капанадзе.

По словам Капанадзе, Федерация ждет разрешений по еще примерно десяти локациям в Грузии. Летную квалификацию имеют до 70 человек, еще несколько десятков человек получают лицензии, отметил глава Федерации.

В мае 2023 года правительство Грузии утвердило регламенты и правила полетов, после чего парламент внес поправки в закон «О воздушном транспорте», пишет агентство.

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