Экоактивисты в Минводах подали иск к организатору свалки в охранной зоне

19 января 2024, 03:55

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Экологическая ассоциация "Чистый регион" через суд потребовала взыскать более 804 млн рублей с собственника участка в поселке Санамер Предгорного района Ставрополья. Владелец участка организовал на нем свалку промышленных и бытовых отходов, хотя эта земля входит в зону санитарной охраны Ессентукского месторождения минеральных вод, пояснили активисты.

Ответчиком по иску, который направлен в Предгорный районный суд Ставропольского края, является частное лицо. Истцы требуют обязать его возместить вред, причиненный окружающей среде в особо охраняемой природной зоне, сообщила "Кавказскому узлу" юрист и общественный деятель из Минвод Екатерина Кузнецова.

В исковом заявлении утверждается, что Топсахалов нарушил обязательные требования федерального закона, разрешив размещать отходы производства и потребления на земельном участке в поселке Санамер. Эта местность относится к землям курорта федерального значения Кавказские Минеральные Воды и к округу санитарной охраны Ессентукского месторождения минеральных вод с режимом жестко ограниченного природопользования, указывают представители ассоциации.

Границы округа были установлены постановлением правительства России от 6 июля 1992 года "Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации - Кавказских Минеральных Водах".

По информации активистов, участок принадлежит на праве собственности дяде предпринимателя Топсахалова, который организовал на этой земле свалку отходов I-V класса опасности (от особо опасных до малоопасных). Иск предъявлен собственнику участка.

Факт нарушения был установлен 16 августа 2022 года в ходе совместной проверки ФСБ, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений. Было установлено, что площадь захламления составляет 6 466 квадратных метров, а объем скопившегося мусора и отходов - более 30 тысяч тонн.

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора оценило вред, нанесенный окружающей среде, на сумму свыше 804 млн рублей. Как следует из акта, составленного надзорным органом, складированные на участке отходы не защищены от воздействия атмосферных осадков и ветра, на участке нет ливневой канализации, навалы расположены в пределах жилой зоны, и место их размещения не соответствует санитарно-защитным требованиям. В таких условиях токсичные вещества, просачиваясь вместе с осадками в подземный минеральный бассейн, могут нанести курортному региону непоправимый вред, говорится в иске ассоциации.

Ликвидировать частную свалку в Санамере пытался ставропольский эколог, участник ассоциации "Чистый регион" Сергей Легкобитов, который с мая 2023 года находится в СИЗО, рассказал "Кавказскому узлу" его отец, юрист и общественный деятель Георгий Легкобитов.

Дело Сергея Легкобитова, которого обвинили в посредничестве при передаче взятки, рассматривается в Пятигорском городском суде. "Сергей и члены экологической ассоциации "Чистый регион" занимались тем, что выявляли несанкционированные свалки и заносили их на специально созданную ими интерактивную карту. После этого они направляли в Роспотребнадзор требование - выехать на место свалки, оценить наносимый окружающей среде вред и обязать нарушителя ликвидировать свалку. На интерактивной карте любой мог отследить - как было до обращения к власти, и как стало потом", - отмечает автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле".

"Закон позволяет нарушителю за свой счет убрать отходы, провести санитарные мероприятия и рекультивацию почвы. Это считается возмещением вреда в натуре, и за это суд вправе освободить нарушителя от возмещения вреда в денежной форме. Такую уборку с 22 августа по 2 сентября 2022 года по просьбе Топсахалова на возмездной основе организовал член экологической ассоциации "Чистый регион" Сергей Легкобитов. Как следует из материалов судебного следствия, 2 сентября 2022 года Легкобитов по просьбе Топсахалова поехал с ним в Кисловодск, чтобы отвезти паспорта отходов частной фирме для решения вопроса их вывоза и утилизации. Не доехав до контрагентов, Легкобитов был задержан сотрудниками силовых структур якобы за мошенничество, но в тот же день был отпущен без претензий", - рассказал он.

По словам Легкобитова-старшего, его сына вновь задержали спустя восемь месяцев, - как впоследствии выяснилось, по заявлению Топсахалова. Согласно версии обвинения, активист обещал Топсахалову передать сотруднику силовой структуры три миллиона рублей, чтобы тот не привлек предпринимателя к уголовной ответственности за организацию свалки, - хотя такой статьи в Уголовном кодексе нет, - отмечает Георгий Легкобитов. Также обвинение называет целью предполагаемой взятки снижение суммы имущественного вреда с 20 млн рублей до 2 млн.

После задержания Сергея Легкобитова свалка продолжила существовать в прежнем режиме, никаких мер к ее уборке никто не предпринимал. Сам активист, находясь в СИЗО, уже обращался в суд, требуя взыскать с Топсахалова более 804 млн рублей для возмещения нанесенного окружающей среде вреда, но суд 4 декабря 2023 года прекратил производство по его иску, сочтя, что Легкобитов не уполномочен подавать подобный иск.

После этого решения аналогичное требование было направлено в суд уже от имени организации: ассоциация "Чистый регион" требует взыскать с организатора свалки сумму ущерба и перечислить ее в бюджет Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

"Члены экологической ассоциации "Чистый регион" объединились для защиты окружающей среды в курортном регионе Кавминводы, где они живут и осуществляют свою природоохранную деятельность. Они обладают полномочиями предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, это предусмотрено статьей 11 федерального закона "Об охране окружающей среды", - пояснила Екатерина Кузнецова. Она вместе с Георгием Легкобитовым будет представлять ассоциацию в суде.

Экологическая ассоциация "Чистый регион" зарегистрирована 23 июля 2019 года управлением Минюста России по Ставропольскому краю. Основная задача организации - деятельность в области охраны окружающей среды.

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