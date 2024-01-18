18 января 2024, 23:35

Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

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Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт после расчистки дорожного полотна на территории Грузии. Очередь на проезд грузовых машин через КПП "Верхний Ларс" сократилась до 786 машин.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузных машин с вечера 12 января. МЧС объяснило ограничения ухудшением погоды в Грузии. Во второй половине дня 15 января все ограничения на проезд были сняты, а вечером 16 января вновь запрещен проезд грузовиков. В ночь на 17 января проезда через КПП "Верхний Ларс" ожидали 796 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт, в очереди находятся 786 машин, указано на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Спасатели сообщили о том, что проезд грузовиков был возобновлен после расчистки дорожного полотна на территории Грузии, возможности обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, указано в сообщении в telegram-канале МЧС Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 19 января в грузинском селе Степанцминда ожидается переменная облачность, температура воздуха составит -4 градуса, скорость ветра возрастет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс", "Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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