Минюст и епархия выступили против православного прихода в Волгограде

18 января 2024, 08:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Управление Минюста по Волгоградской области подало в суд иск о ликвидации местной религиозной организации "Православный Приход во имя Святой Троицы". Епархия необоснованно требует передать ей имущество, рассказал руководитель прихода Андрей Черковский, а местный историк и религиовед Андрей Кудинов отметил, что у Черковского ранее произошел конфликт с митрополитом.

Власти заявили в суде о незаконном строительстве храма

17 января в Волгоградском областном суде прошло второе заседание по делу о ликвидации местной религиозной организации – "Православный Приход во имя Святой Троицы". Административный иск поступил к производству судьи Алевтины Курниковой 19 июля 2023 года. 11 августа рассмотрение дела было приостановлено, как указано на сайте суда, "до разрешения другого дела, рассматриваемого арбитражным судом". Возобновлено было производство по этому делу 21 декабря 2023 года.

На второе заседание явились юрист регионального управления министерства юстиции Марина Мансветова, сотрудник прокуратуры Тришкин, представительницы от администрации города и Центрального района Волгограда, а также два сотрудника Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО), на территории которого располагается часовня и строящийся храм ликвидируемой религиозной организации, передал корреспондент "Кавказского узла", посетивший судебное заседание.

Глава организации, священник, председатель приходского собрания Андрей Черковский на суд не явился, так как находился в другом городе. Его интересы представлял юрист Иван Воробьев. До начала заседания Воробьев пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что ранее областной Арбитражный суд вынес решение не в пользу его подзащитного. Этот вердикт недавно был обжалован в суде третьей инстанции.

Марина Мансветова попросила суд приобщить к материалам дела два документа – ответы органов власти на запросы Минюста. В одном из них указано на то, что администрация города не давала разрешения на строительство храма и часовни в черте берегоукрепления. Второе письмо поступило от руководства ГУВД. В нем сообщалось о результатах проверок, согласно которым на адресах регистрации организации ответчика религиозная деятельность не проводилась, нет и информации на информационных стендах о графике работы организации. Все письма были получены надзорным органом в октябре прошлого года.

Судья Курникова приобщила документы к материалам дела.

Слово было предоставлено юристу областного управления Минюста Марине Мансветовой. В своей 20-минутной речи юрист, ссылаясь на положения Земельного, Гражданского, Градостроительного кодексов, на требования Федеральных законов "О свободе совести и о религиозных объединениях" N125-ФЗ и "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" N129-ФЗ, перечислила основные нарушения, допущенные религиозной организацией. Так на принадлежащей мэрии территории ЦПКиО Волгограда в зоне берегоукрепления и берегозащиты православный приход во имя Святой Троицы построил часовню и проводит, как показали проверки контролирующих органов мэрии, капитальное строительство храма из газобетонных блоков.

Эти деяния, по заверениям Марины Мансветовой, являются незаконными, так как противоречат положениям договора субаренды земельного участка. Этот договор организация заключила с мэрий 27 июля 2017 года. И он заканчивается 31 декабря 2056 года. В договоре нет разрешения на подобное строительство. Юрист напомнила суду, что в связи с этим религиозная организация проиграла тяжбу в областном Арбитражном суде. Постановление арбитражного суда обязало участников процесса расторгнуть этот договор, "так как земельный участок используется не по назначению". Также религиозная организация обязана была провести "категорирование" объектов (часовни и строящегося храма). Это было необходимо для определения степени безопасности объектов строительства.

Но организация в профильный областной комитет не обратилась, и комиссия не была создана. Представитель истца также сообщила о проведенных полицией проверках деятельности православного прихода во имя Святой Троицы по адресам, указанным ею при регистрации. Проверка показала, что ни по одному адресу, указанному главой организации в хуторе Госпитомник Среднеахтубинского района подобная работа не была зафиксирована. В часовне же, расположенной в ЦПКиО, отсутствовал информационный стенд, содержащий сведения о графике работы и сути организации, как того требует закон.

"Организация грубо нарушила требования действующего законодательства. Просим исключить ее из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц)", – заключила Марина Мансветова.

Судья спросила ее, нужно ли сносить часовню. Мансветова ответила, что часовня "не соответствует своему назначению". "Несут ли часовня и строящийся храм угрозу (обществу)?", – спросила судья. Юрист ответила утвердительно, вновь напомнив суду о том, что ответчик не провел категорирование объектов на предмет их безопасности. Тогда судья поинтересовалась, угрожает ли организация обществу из-за выявленного проверками отсутствия ее религиозной уставной деятельности. Мансветова ответила уклончиво, заметив, что религиозная организация обязана установить вывеску в месте собраний и предоставить положенные сведения в Минюст.

"После ваших предупреждений организация устранила нарушения?" – обратилась к юристу судья. Та ответила отрицательно, заметив при этом, что последние сведения от организации к ним поступали в октябре прошлого года.

Представитель ответчика Иван Воробьев, сославшись на нормы Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" N129-ФЗ, отметил неуместность требований Минюста.

"Согласно этому закону (назвал статью), использование религиозной организацией жилого дома в качестве места нахождения исключительно в целях обеспечения и подтверждения формальных условий правосубъектности как юрлица, если свою деятельность она осуществляет в ином месте, не требует от нее размещения информации о своем официальном полном наименовании в виде вывески, таблички, стенда, указателя, поскольку данная информация содержится в ЕГРЮЛ. Необязательно должен быть обеспечен доступ (к информации об организации). Почему? Потому что иначе это означало бы чрезмерное вмешательство государства в сферу свободы совести, гарантированной каждому статьей 28 Конституции РФ. Не обязана организация напоказ выставлять о себе всю информацию", – пояснил Иван Воробьев, отметив, что данный посыл имеется в материалах дела.

По поводу часовни и строящегося храма юрист напомнил суду, что в настоящее время в Арбитражном суде Поволжского округа идет обжалование постановления областного арбитражного суда о расторжении договора субаренды земельного участка на ЦПКиО, "потому что не согласен ответчик с решением областного арбитражного суда".

Реагируя на заявления представителя истца об угрозах обществу, которые будто бы может нести православный приход во имя Святой Троицы, Иван Воробьев сослался на перечень угроз, содержащихся в статье 14 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" N125-ФЗ ("Приостановление деятельности религиозного объединения, ликвидация религиозной организации и запрет на деятельность религиозного объединения в случае нарушения ими законодательства").

Он отметил, что в законе перечислены такие угрозы, как нарушение общественной безопасности и общественного порядка, действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности, принуждение к разрушению семьи, посягательство на личность, права и свободы граждан, нанесение установленного ущерба нравственности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной деятельностью, воспрепятствование получению обязательного образования и так далее.

"Какую именно угрозу из перечисленных несет этот православный приход? Если в арбитраже разбирался вопрос субаренды. Как он связан с религиозной деятельностью непосредственно и с ликвидацией ее в соответствии со статьей 14 Федерального закона N125? Забрали церковь, забрали землю, расторгли договор. По каким причинам ее (организацию) вообще ликвидировать? Таких угроз со стороны нашей организации нет", – заявил представитель ответчика.

Иван Воробьев сослался на заявление его подзащитного Андрея Черковского. Тот просил передать суду, что богослужения могут проводиться в любом месте: в парке, на улице, в кафе. Члены его организации осуществляют обряды и по адресам регистрации (в хуторе Госпитомник).

Судья спросила Воробьева, есть ли режим, расписание проведения обрядов и молений? Юрист ответил, что, по его данным, в Приходе действует некий внутренний режим работы. Он также сообщил суду, что богослужения проводятся в часовне. В строящемся храме никаких религиозных мероприятий не проходит.

"Считаю, что абсолютно с нашим делом о ликвидации религиозной организации нарушение договора субаренды не относится", – эту фразу представитель ответчика произнес несколько раз в своей речи.

Судья предложила участникам процесса пригласить на суд представителя Волгоградской епархии. Был объявлен перерыв. Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 10.00 мск 30 января.

Религовед связал претензии к приходу с конфликтом дьякона с митрополитом

"Я не понимаю основания для удовлетворения административного иска, потому что я не вижу здесь нарушений требований законодательства", – кратко высказался на выходе из суда Иван Воробьев.

Ответчик Андрей Черковский рассказал, что ему 45 лет. Он закончил семинарию. Живет в Волгограде. Служит в православной церкви с 1998 года. В его приходе около 60 человек и около 100 симпатизантов. Местная религиозная организация "Православный приход во имя Святой Троицы" существует четвертый год. До этого была группа верующих.

"Строительство храма (в ЦПКиО) осуществляется на средства мои личные, на средства прихожан", – пояснил Черковский корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель религиозной организации заявил, что противоречий теологического характера у него с православной церковью "абсолютно нет никаких". "А конфликта у меня никакого нет. Я был в епархии, встречался с митрополитом Феодором. У нас нормальные абсолютно отношения. Ни с кем не спорю. Ко всем отношусь лояльно, люблю и уважаю. Люблю родину свою, народ. Если я неугоден (церкви), то у нас есть законное право служить и молиться отдельно (от РПЦ)", – рассказал Черковский.

Он подчеркнул, что ему непонятны основания, на которых руководство епархии исключило его из своей юрисдикции. "Сказали только, что надо все (имущество) передать епархии. Единственное что мне сказал митрополит: "Вы должны все передать нам". На каком основании, если у нас есть законное право существовать, согласно статье Конституции РФ, как отдельный приход. Мы живем в демократическом обществе. Мы юридическое лицо, можем существовать отдельно", – сказал Черковский.

Корреспондент "Кавказского узла" осмотрел спорный земельный участок в ЦПКиО, на котором расположены объекты православного прихода во имя Святой Троицы. Часовня и строящийся храм располагаются на возвышенности правого берега Волги, на самой границе ЦПКиО. От торгового комплекса их заслоняет здание бывшего Дома молодежи, которое сейчас сносят. Рядом с этими объектами находится мемориал, посвященный защитникам Сталинграда. В часовне корреспондент "Кавказского узла" встретил двух прихожан.

Инженер-строитель Евгений Злобин рассказал, что он с семьей проживает в соседнем микрорайоне, посещает часовню "нечасто, но регулярно по православным праздникам". В этот раз зашел в часовню, чтобы поставить свечу за здравие супруги, которая недавно простудилась.

"Батюшка у нас хороший. Наставления дает правильные, службу ведет по канонам. Хожу сюда, потому что это ближайшая молельня в нашем микрорайоне", – пояснил Евгений корреспонденту "Кавказского узла".

На вопрос, знает ли он об отлучении главы прихода от РПЦ, Злобин ответил утвердительно. "Да, в прошлом году узнал из СМИ. Но думаю, что это какое-то недоразумение, и скоро конфликт разрешится, а права батюшки будут восстановлены", – сказал прихожанин.

Пенсионерка Антонина Сергеевна, напротив, заявила, что ничего не знает ни о конфликте батюшки с митрополитом, ни о судебном процессе, связанным с ликвидацией их прихода и сносом храма и часовни. "Зачем же ликвидировать приход и сносить часовню с храмом? Кому они мешают? Разве мы нарушаем закон, угрожаем обществу?" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она назвала "гонения на батюшку" несправедливыми.

Религовед и историк Андрей Кудинов, который пишет книгу о религиозных общинах Волгоградской области, усомнился в версии, представленной в волгоградских СМИ, о том, что ликвидация православного прихода во имя Святой Троицы проводится Минюстом и администрацией Волгограда из-за конфликта Черковского с митрополитом Феодором.

"Черковского рукоположил в дьяконы предыдущий митрополит – Герман. Черковский претендовал на более солидные церковные должности, но его претензия не была удовлетворена митрополитом. Ходят слухи, что он обиделся и примкнул к некой зарубежной митрополии, которые, как известно, возникают самостийно, как грибы. То есть, он ушел в раскол, как говорят. Ну, его и выгнали из церкви", – рассказал Кудринов свою версию корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время, по мнению Кудинова, конфликт митрополита Феодора с Черковским не мог стать причиной ликвидации организации последнего и сноса его храма и часовни.

"Ну не надо из этой сугубо внутренней истории епархии создавать трагедию в стиле противостояния папы Александра Шестого Борджа с флорентийским монахом Савонаролой. Никто из-за карьерных споров не станет на костре сжигать Черковского. Тут действительно присутствуют нарушения законов: ну, нельзя строить капитальные объекты в зоне берегоукрепления, ну, нельзя нарушать требования договора аренды земли, которая принадлежит городу, нужно также соответствовать тем заявлениям, которые ты делаешь в уставе своей организации", – сказал Андрей Кудинов.

Историк также высказался по поводу того, что часовня и храм православного прихода во имя Святой Троицы установлены в месте, где 11 ноября 1942 года случилось "Сталинградское знамение" или "божье чудо" – вознесение Богородицы, которое наблюдали очевидцы – солдаты Красной армии и Вермахта.

"Это явление наблюдалось по всей береговой линии Сталинграда, на протяжении нескольких десятков километров. Заявления Черковского о том, что только в месте его часовни видели это чудо – мягко говоря, преувеличение", – сказал Кудинов.

В конце разговора Андрей Кудинов акцентировал внимание на том, что он не считает Черковского еретиком.

"Тут не ересь. Я был пару раз на его службах. Все по канону православной церкви проходит. Его можно назвать раскольником. Такое до сих пор в православии случается. Никакой особой политической мотивации с выходом Черковского из РПЦ я не вижу", – сказал Кудинов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.