Активист "Мусульманского единства" обвинен в незаконном обороте наркотиков

17 января 2024, 15:33

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Задержанному в Сальянском районе Азербайджана члену движения "Мусульманское единство" Мирсултану Багирову предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Соратники считают, что его преследуют за участие в этом движении и оказание поддержки семьям арестованных религиозных активистов.

Как писал "Кавказский узел", активист движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Мирсултан Багиров был задержан 11 января в Сальянском районе Азербайджана, куда он поехал, чтобы проведать свою семью, сказал представитель ДМЕ. Соратники предположили, что ему предъявят "традиционное" для верующих обвинение, связанное с наркотиками".

Мирсултан Багиров арестован на четыре месяца по обвинению в совершении действий, предусмотренных статьей о незаконном обороте наркотиков в целях сбыта (статья 234.4.3 УК Азербайджана), по которой ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ДМЕ Абульфаз Буньядов.

По его словам, в суде Багирова защищал адвокат по назначению, который передал его близким, что активист не признает себя виновным.

Буньядов заявил, что семья Багирова не имеет материальных возможностей для привлечения на его защиту адвоката, поэтому этим вопросом заняты соратники. "Мы стараемся нанять Мирсултану адвоката. Проблема в том, что адвокатские услуги очень дороги в Азербайджане. Так, услуги на период следствия стоят не менее 1000 манатов (600 долларов). С другой стороны, адвокатов, готовых защищать наших активистов, очень мало. Кроме того, сейчас продолжаются судебные процессы по делам 23 членов нашего движения, и многим средства на оплату адвокатских услуг собрали члены движения и сочувствующие организации. Но у людей возможности ограничены. В любом случае мы занимаемся вопросом поиска адвокатов и надеемся, что средства за счет пожертвований добрых людей изыщем", - сказал Буньядов.

По его словам, Багиров из Сальянского района, но жил в Баку. "Мирсултан - молодой человек, ему около 30 лет, он холост. Мирсултан жил здесь в Маштага (пригород) Баку у своего брата и, будучи маляром, занимался строительными, ремонтными работами. Часть заработанных денег он пересылал пожилым родителям в Сальянский район. Кроме того, из заработанных средств он оказывал помощь семьям других арестованных религиозных активистов. И вот сейчас он сам оказался арестованным и нуждается в помощи", - сказал Буньядов.

Он отметил, что с осени 2021 года в Азербайджане перманентно проводятся аресты членов ДМЕ, других религиозных активистов и вообще верующих.

"За этот период были арестованы по уголовным обвинениям, включая Багирова, 49 членов ДМЕ. Еще 10 членов нашей организации во главе с председателем ДМЕ Талехом Багирзаде ранее были арестованы по "Нардаранскому делу" и другим делам. "В последние два года аресты проводятся с определенной регулярностью. Сначала они сопровождались обострением отношений Азербайджана и Ирана. Но в последние месяцы отношения Баку и Тегерана вроде несколько стабилизировались, но верующих по-прежнему арестовывают как "иранских шпионов", хотя обвинения предъявляют в связи с наркотиками. Причем, сначала предъявляют обвинения по тяжкой статье 234.4.3, по которой грозит до 12 лет тюремного заключения, но в суде дела переквалифицируют на более мягкие статьи, и активистов осуждают на 3-4 года. Но и это много с учетом того, что эти люди ни в чем не повинны", - сказал Буньядов.

Нынешний арест Буньядов склонен связывать с появлением отчета Госдепа США о положении дел с религиозными свободами, в котором ситуация в Азербайджане была подвергнута резкой критике. "Видимо, отчет вызвал раздражение в Баку, и мишенью вновь стало ДМЕ", - сказал Буньядов.

4 января госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Азербайджан наряду с Алжиром, Центральноафриканской Республикой, Коморскими островами и Вьетнамом включен в список стран, находящихся под особым контролем свободы вероисповедания "за участие или терпимость к серьезным нарушениям свободы вероисповедания".

Активист подчеркнул, что ДМЕ в настоящее время не занимается активной общественной деятельности и в основном сосредоточено на просветительской работе и заботе о семьях арестованных активистов.

В МВД подтвердили арест Багирова, однако от комментариев воздержались со ссылкой на продолжение следствия.

Родственники Багирова оказались недоступны для комментариев.

О задержании Багирова ранее сообщал провластный телеграмм-канал Mouze. "В Азербайджане в рамках операций по разоблачению иранской шпионской сети арестован активист движения "Мусульманское единство", житель Сальянского района Мирсултан Багиров. Охота на шпионов продолжается", - говорится в публикации, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По состоянию на 12 января, в списке союза "За свободу политзаключенным в Азербайджане" из более чем 250 политзаключенных 183 верующих, сообщил ранее корреспонденту "Кавказского узла" сокоординатор этой организации Эльшан Гасанов.

"Подавляющее большинство верующих, порядка 170 человек – это арестованные с декабря 2021 года, в том числе порядка 50 человек – это члены ДМЕ. Все они были арестованы волнами, которые синхронизировались с обострением отношений Азербайджана и Ирана. При этом общественности эти люди представлялись как "иранские шпионы", но на самом деле практически всех обвиняли по делам о наркотиках. Правда, в этот период были и арестованные по обвинениям в "госизмене", "терроризме", но это отдельные дела. Я в данном случае говорю о верующих и религиозных активистах, в делах которых присутствуют политические мотивы", – рассказал Гасанов.

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