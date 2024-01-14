Жители Волгоградской области пожаловались Путину на отсутствие переправы

14 января 2024, 14:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько сел Иловлинского района во время ледохода лишаются короткого транспортного сообщения с райцентром и Волгоградом, пожаловались местные жители в видеообращении к Путину и попросили помочь в решении проблемы.

Жители поселений Иловлинского района попросили Владимира Путина помочь в решении проблемы с паромной переправой, сообщает сегодня V1.ru, опубликовавшее видеообращение сельчан.

"Мы, жители станиц, близлежащих к Дону, из Задонья, очень просим обратить на нас внимание. У нас единственная переправа, но весной и осенью это непреодолимая преграда… Владимир Владимирович, если нет возможности построить нам мост, мы просим обеспечить нашу паромную переправу таким плавсредством, которому не будут страшны наши "айсберги", и оно будет оборудовано для перевозки пассажиров", - заявили в опубликованном видеообращении жители.

Издание опубликовало также текст части обращения, не вошедшей в размещенный фрагмент. "Мы, жители Новогригорьевского и Сиротинских сельских поселений Иловлинского района Волгоградской области, обращаемся к вам с просьбой решения проблемы с паромной переправой. Из года в год во время ледохода и весеннего паводка мы отрезаны от мира. Паромная переправа не работает по две недели. Это происходит по четыре раза за сезон. Население состоит в основном из пенсионеров. Мы не можем обратиться за медицинской помощью, у нас нет даже аптеки. Продукты привозить далеко. На два поселения одна пекарня, и покупать хлеб приходится по записи. В хорошую погоду переправа работает всего лишь с семи утра до семи вечера. Порой дела в области не успеваешь сделать и приходится ночевать у парома. Наши районы, Клетский и Иловлинский, отрезаны от областного и районного центра... Когда паром работает, то в праздничные и выходные дни приходится ждать переправу в очереди по два-три часа", - говорится в обращении.

По словам сельчан, по объездной дороге до Волгограда 250-300 километров, а до райцентра Иловля – 350-450 километров вместо 120 и 60 километров при работающем пароме. "В декабре ребенка из станицы Новогригорьевской, отец которого находится на СВО, матери пришлось за огромную сумму везти на такси в областной центр. Ребенка-инвалида, проживающего в хуторе Яблонский, с приступом в областной центр также в объезд доставляли родственники. У нас тут всего два фельдшера: один в Новой Григорьевке, другой в станице Сиротинской. И не всегда он окажет первую помощь. Ночью так вообще не принимает, говорит скорую вызывать. Но как она приедет?" – приводит издание слова одного из местных жителей.

Аналогичные проблемы с переправой и у жителей станицы Трёхостровской, сообщила изданию глава станицы Светлана Суркова. "Эти проблемы у нас постоянные и посезонные. В том году вообще у нас тут был форс-мажор. Скинули воду, от чего сильно Дон поднялся. Задавило катер. В результате всю зиму были изолированы. Наливали на лед воды и ездили на легком транспорте по нему. Иного пути нет", - сказала она.

"Кавказский узел" писал также, что в январе 2016 года жители речного острова Сарпинский под Волгоградом также лишились постоянной переправы. Временная пассажирская переправа между островом и Волгоградом была организована силами муниципальной службы спасения, но она работала лишь два раза в день, рассказали жители острова.

О трудностях сообщения между Волгоградом и островом Сарпинским местные жители заявляли еще в сентябре 2015 года. Тогда представители речного порта заявили, что сокращение рейсов связано с проблемами финансирования со стороны областного центра и неполучением компенсаций за перевозку льготников.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.