Кадр видеообращения жителей Иловлинского района к Путину https://v1.ru/text/gorod/2024/01/14/73113368/

14 января 2024, 14:50

Жители Волгоградской области пожаловались Путину на отсутствие переправы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько сел Иловлинского района во время ледохода лишаются короткого транспортного сообщения с райцентром и Волгоградом, пожаловались местные жители в видеообращении к Путину и попросили помочь в решении проблемы.

Жители поселений Иловлинского района попросили Владимира Путина помочь в решении проблемы с паромной переправой, сообщает сегодня V1.ru, опубликовавшее видеообращение сельчан.

"Мы, жители станиц, близлежащих к Дону, из Задонья, очень просим обратить на нас внимание. У нас единственная переправа, но весной и осенью это непреодолимая преграда… Владимир Владимирович, если нет возможности построить нам мост, мы просим обеспечить нашу паромную переправу таким плавсредством, которому не будут страшны наши "айсберги", и оно будет оборудовано для перевозки пассажиров", - заявили в опубликованном видеообращении жители.

Издание опубликовало также текст части обращения, не вошедшей в размещенный фрагмент. "Мы, жители Новогригорьевского и Сиротинских сельских поселений Иловлинского района Волгоградской области, обращаемся к вам с просьбой решения проблемы с паромной переправой. Из года в год во время ледохода и весеннего паводка мы отрезаны от мира. Паромная переправа не работает по две недели. Это происходит по четыре раза за сезон. Население состоит в основном из пенсионеров. Мы не можем обратиться за медицинской помощью, у нас нет даже аптеки. Продукты привозить далеко. На два поселения одна пекарня, и покупать хлеб приходится по записи. В хорошую погоду переправа работает всего лишь с семи утра до семи вечера. Порой дела в области не успеваешь сделать и приходится ночевать у парома. Наши районы, Клетский и Иловлинский, отрезаны от областного и районного центра... Когда паром работает, то в праздничные и выходные дни приходится ждать переправу в очереди по два-три часа", - говорится в обращении.

По словам сельчан, по объездной дороге до Волгограда 250-300 километров, а до райцентра Иловля – 350-450 километров вместо 120 и 60 километров при работающем пароме. "В декабре ребенка из станицы Новогригорьевской, отец которого находится на СВО, матери пришлось за огромную сумму везти на такси в областной центр. Ребенка-инвалида, проживающего в хуторе Яблонский, с приступом в областной центр также в объезд доставляли родственники. У нас тут всего два фельдшера: один в Новой Григорьевке, другой в станице Сиротинской. И не всегда он окажет первую помощь. Ночью так вообще не принимает, говорит скорую вызывать. Но как она приедет?" – приводит издание слова одного из местных жителей.

Аналогичные проблемы с переправой и у жителей станицы Трёхостровской, сообщила изданию глава станицы Светлана Суркова. "Эти проблемы у нас постоянные и посезонные. В том году вообще у нас тут был форс-мажор. Скинули воду, от чего сильно Дон поднялся. Задавило катер. В результате всю зиму были изолированы. Наливали на лед воды и ездили на легком транспорте по нему. Иного пути нет", - сказала она.

"Кавказский узел" писал также, что в январе 2016 года жители речного острова Сарпинский под Волгоградом также лишились постоянной переправы. Временная пассажирская переправа между островом и Волгоградом была организована силами муниципальной службы спасения, но она работала лишь два раза в день, рассказали жители острова.

О трудностях сообщения между Волгоградом и островом Сарпинским местные жители заявляли еще в сентябре 2015 года. Тогда представители речного порта заявили, что сокращение рейсов связано с проблемами финансирования со стороны областного центра и неполучением компенсаций за перевозку льготников.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд в Волгограде отказал дачникам в иске к Росводресурсам и администрации области", "В Волгограде под угрозой находится сохранение единственной гребной базы, заявляет ее руководство", "Теплоход, севший на мель под Волгоградом, продолжил свой путь".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 января 2024, 13:54

  • Активисты в Грузии потребовали задержать Нату Перадзе

    Члены грузинского движения "Альт-Инфо" призвали задержать Нату Перадзе, которая опубликовала видео облитой краской иконы Святой Матроны с изображением Сталина, и переквалифицировать дело с административной статьи на уголовную.

14 января 2024, 13:01

14 января 2024, 12:08

14 января 2024, 11:14

  • Стали известны подробности дела Виталия Журавлева

    Житель Ахтубинского района Астраханской области Виталий Журавлев опубликовал в соцсети "ВКонтакте" фотографию президента России с комментарием, содержащим критику в адрес россиян, после чего суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей, признав виновным в дискредитации армии.

14 января 2024, 10:21

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи