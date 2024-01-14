Бывший ростовский силовик арестован по делу о взятке

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Суд в Ростове-на-Дону арестовал бывшего командира батальона ДПС, подозреваемого в посредничестве при получении взятки. По данным следствия, он должен был передать 10 миллионов рублей сотрудникам правоохранительных органов для освобождения от уголовной ответственности фигурантки дела о мошенничестве

Бывший командир батальона ДПС ГИБДД 2 Главного управления МВД России по Ростовской области задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки.

Майор полиции, который в настоящее время занимает руководящую должность в Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры - филиале ООО "РЖД" подозревается в том, что получил взятку в размере 10 миллионов рублей для неустановленных сотрудников правоохранительных органов, пишет 12 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным силовиков, деньги предполагалось передать для освобождения от уголовной ответственности и назначения меры пресечения в виде домашнего ареста для фигурантки уголовного дела по статье о мошенничестве.

В отношении задержанного бывшего силовика возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, информирует 1rnd.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2022 года в Ростове-на-Дону был задержан командир роты патрульно-постовой службы по обвинению в получении взятки за незаконные действия. По версии следствия, он торговал должностями.

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