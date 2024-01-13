Жители Кабардино-Балкарии указали на нерешенную проблему с отключениями электричества

13 января 2024, 11:26

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В поселке Залукокоаже Зольского района регулярно отключают подачу света, и местные жители страдают из-за холода в домах, пожаловались сельчане в соцсети. Другие жители Кабардино-Балкарии в комментариях отметили, что аналогичная проблема и в прочих районах республики.

Как сообщал "Кавказский узел", жители сел в Кабардино-Балкарии регулярно жалуются на проблему с отсутствием света. В частности, 11 декабря 2022 года жители ряд сел республики пожаловались, что в их домах около недели нет электричества из-за аварий на линиях электропередачи, возникших после обильного снегопада. Они отметили, что при этом в некоторых селах еще не был начат ремонт.

Жалоба жителей поселка Залукокоаже в Зольском районе на проблему с электричеством была опубликована 12 января в Instagram-паблике* goloskbr.

"В поселке Залукокоаже каждый день отключают электричество. Сейчас холодно, у многих отопление подключено к электричеству, мы замерзаем. Пожалуйста, обратите внимание! У нас маленькие дети сейчас сезон гриппа и простуды, мы в домах сидим чуть ли не в куртках", – написал автор сообщения.

Этот пост в Instagram-паблике* goloskbr, на который подписаны около 163 тысяч пользователей, на 11.25 мск 13 января набрал 127 отметок "нравится" и восемь комментариев.

"И это повторяется каждый день", – написал khasanapikov.

"Действительно! Как можно зимой отключать свет на целый день? И это повторяется каждый день", – отметила также kokova__n.

"Обращайтесь в ЦУР, там помогут решить этот вопрос", – посоветовала marina_r.07.

"И почему то, такая проблема только в Зольском районе. Сколько себя помню, как только ударят первые морозы, так сразу начинают отключать электричество", – пожаловалась marina_shkhagapsoyeva_2023.

"Такая проблема не только в Зольском, но и в Куркужине", – ответила ей _fati___88.

"И в селении Нижний Куркужит такая же беда. Малость ветер подует, снег пойдет. Все – непременно сидишь без света", – написал также пользователь ibra_gim2202.

"Сначала покупают "модные" котлы, которые только от сети работают, а потом слезы льют. Вы, когда модные вещи покупаете, озаботьтесь и покупкой как минимум аккумулятора к нему, как максимум бензинового генератора. На самый худой случай купите инвертор автомобильный и аккумулятор", – заявил пользователь с ником chupacabra07.

На 11.25 мск 13 января на сайте администрации Зольского района нет комментариев относительно жалобы жителей поселка Залукокоаже на проблему с отключениями электричества.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Залукокоаже облачно, температура воздуха составляет -9 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 14 января ожидается дождь со снегом, температура воздуха понизится до -10 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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