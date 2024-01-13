Два силовика задержаны по делу о гибели Курбана Далгатова

13 января 2024, 02:01

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Еще два полицейских задержаны по делу о гибели махачкалинца Курбана Далгатова после задержания. Общее число фигурантов дела достигло девяти человек.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября суд арестовал двух оперуполномоченных по обвинению в применении пыток к задержанному Курбану Далгатову. К 5 октября общее число задержанных по делу о смерти Далгатова достигло семи, рассказал член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

Курбан Далгатов в ночь на 21 января был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы, после чего скончался. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД. По данным полиции, вечером 20 января на улице произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью 35-летнего мужчины. Этот 35-летний мужчина был найден и задержан. Во время разбирательства в отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть.

По делу об избиении и смерти жителя Махачкалы Курбана Далгатова задержаны еще два сотрудника полиции, сообщает 12 января "Черновик" со ссылкой на собственные источники.

Какие именно статьи вменяются задержанным - пока неизвестно, отмечается лишь, что оба являются сотрудниками отдела уголовного розыска Советского РОВД Махачкалы.

Задержание подтвердил изданию "Кавказ.Реалии"* член Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, по словам которого задержанные были в отделе, однако данных о том, принимали ли они участие в избиении Далгатова, пока нет.

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