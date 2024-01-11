Нерешенная проблема со свалкой на окраине Махачкалы дала повод для критики властей

11 января 2024, 08:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С территории свалки, расположенной близ села Новый Параул, продолжает по всей округе разноситься ветром большое количество мусора, а чиновники не принимают мер, пожаловалась в соцсети местная жительница. Комментаторы раскритиковали власти за равнодушие к длительной проблеме с этой свалкой.

Как информировал "Кавказский узел", мусорная свалка, расположенная в пригороде Махачкалы, где регулярно происходят возгорания, стала источником проблем для жителей окрестностей. 18 июня 2022 года жители поселка Новый Агачаул перекрыли дорогу, требуя потушить пожар на свалке. 6 сентября 2022 года жители села Новый Параул в Карабудахкенстком районе подали иск в суд, в котором потребовали закрыть въезд мусоровозов на свалку в пригороде Махачкалы. Отходы продолжают выбрасывать на эту свалку, так как мощностей санкционированных полигонов не хватает, пояснило Минприроды Дагестана.

Мусор от свалки близ села Новый Параул разносится ветром на несколько километров по округе, в том числе попадает на территорию одного из местных кладбищ, пожаловалась в Instagram-паблике* tut.dagestan местная жительница.

"Неужели администрация нашего города не может решить этот вопрос. Мальчики подростки ходили и собирали пакеты на кладбище", – написала она.

К публикации прикреплено видео, на котором показано кладбище, затем автор ролика снял местность поодаль. На ней видно большое количество пакетов. Далее оператор показал жилые дома, около них также большое количество пластиковых пакетов. На видео слышны порывы ветра.

Этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 08.30 мск набрал 3668 просмотров и 268 комментариев. Часть их авторов раскритиковала власти.

"Меликову покажите может ему будет и за это стыдно?" – написал пользователь sonya_shop_manaskent.

"Толку нет обращаться в администрацию. Знаю по личному опыту. Одни обещания и слова", – заявил пользователь zylya_bat.

"Причём здесь администрация и огласка? Пишите в Росприроднадзор и научитесь пользоваться государственными структурами, Вам администрация и огласка погоды не сделают", – считает amina_rin.

"Администрации давно на это все равно. Им даже не стыдно. Легче собраться и сделать субботник", – написал пользователь hai_bulik.

Еще одна часть комментаторов также посоветовала местным жителям провести субботник. "В чем проблема организовать субботник?" – спросил пользователь __minchik_.

"Так организуйте всем селом субботник, в чем проблема? Вообще ничего сейчас люди не хотят делать, ждут пока за них все сделают", – считает rijee_bestie.

"Не нужно всё время винить народ! Если на каждом углу и возле каждого дома будут стоять мусорные баки, и всегда их будут очищать, то никакого мусора не будет и запаха тоже. А куда народ должен бросать мусор? А баки полные, не убирают неделями. Об этом должны думать чиновники", – подчеркнула monnaliza_manas.

Другие пользователи отметили, что проблема с мусором во всем Дагестане. "Да весь Дагестан в мусоре, не только Параул", – подчеркнула zarema_2575.

"В пригороде Махачкалы ещё хуже ситуация. Там вообще на деревьях вместо листьев пакеты. Лес из пакетов", – рассказал пользователь mariyt1.

На 08.30 мск на сайте администрации Карабудахкенсткого района нет комментариев относительно жалобы местной жительницы на загрязнение местности мусором со свалки.

Напомним, в декабре 2021 года пожар на мусорном полигоне в пригороде Махачкалы на территории Карабудахкентского района Дагестана привел к тому, что дома жителей ближайших населенных пунктов были окутаны дымом. В основном от него страдают жители поселков Новый Хушет, Новый Параул, Талги, а также села Агачаул Карабудахкентского района. Убрать мусорную свалку, на которой регулярно происходят пожары, требовали и жители поселка Талги.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.