Двое военных погибли в Армении за сутки

10 января 2024, 10:39

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Тела военнослужащих Микаэла Даниеляна и Карена Карапетяна с огнестрельными ранениями найдены на боевых позициях, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", власти и омбудсмен Армении должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили 2 ноября 2023 года родители погибших солдат на акции у здания правительства.

Рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии, при этом власти отказываются привлекать гражданское общество к защите прав военнослужащих и к решению проблем, заявили в феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване.

Тело Микаэла Даниеляна с огнестрельным ранением было найдено днем 9 января на боевой позиции одной из воинских частей, сообщило в тот же день со ссылкой на Минобороны Армении News.am.

Старшему лейтенанту Даниеляну было 29 лет, у него остались вдова и двое детей. Даниелян был родом из села Ваан Гегаркуникской области и уже несколько лет служил в армии, рассказал глава района Аршак Мкртчян.

"Он был сыном моего одноклассника. Они очень спокойная, разумная семья. Он уже несколько лет служил в армии. Отец – бывший военный, мать – домохозяйка. Не представляю, при каких обстоятельствах мог произойти этот инцидент. Он был очень разумным, невероятно разумным парнем", – привело его слова издание.

Утром 9 января на боевой позиции воинской части также было обнаружено тело военнослужащего-контрактника Карена Карапетяна "со смертельным огнестрельным ранением", сообщило в тот же день на своем сайте Минобороны Армении.

"С целью выяснения всех обстоятельств случившегося проводится расследование", - говорится в публикации.

Напомним, в феврале 2020 года армянские правозащитники отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

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