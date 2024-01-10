Участники акции протеста в Ереване, стоп-кадр видео канала NEWS AM https://www.youtube.com/watch?v=nktlsnMOqi0&t=161s

10 января 2024, 02:19

Педагоги на акции в Ереване потребовали права пересдачи аттестационного теста

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Учителя со средним специальным образованием, не прошедшие аттестацию, потребовали у правительства Армении права на пересдачу. Тесты для аттестации учителей были составлены с ошибками, заявили участники акции протеста. 

Педагоги, которые не прошли переаттестацию и лишились возможности продолжать работу, вышли 9 января на акцию протеста к зданию министерства образования Армении в Ереване. Они потребовали пересмотреть решение об их увольнении и дать возможность повторно сдать тесты.

Министерство образования составило тесты для переаттестации учителей с ошибками, заявили протестующие. Эти ошибки вводили в замешательство и отнимали много времени, из-за чего многие не успели завершить свои работы и набрать необходимое для продолжения работы количество баллов. 

По словам демонстрантов, переаттестацию вместе с ними проходили учителя с высшим образованием, которые сдавали такой же тест. Минобразования снизило для них порог тестирования, и те учителя, которые не набрали проходной балл, получили возможность продолжить свою педагогическую деятельность. При этом для учителей со средним профессиональным образованием порог не снизили, заявила учительница технологии с 42-летним стажем Ерануи Алавердян в эфире News.am. 

По ее словам, для учителей с высшим специальным образованием порог снизили до 50%, а для учителей со средним - оставили первоначальный, на уровне 60%. Алавердян набрала 57%. Минобразования, как она отметила, не учло ее стаж работы, который больше 40 лет, и уволило "за несоответствие профессии".

"Мы требуем, чтобы либо нам дали возможность заново пройти аттестацию, либо продолжить учебу в вузах. Наш стаж важнее всяких дипломов", - заявила участница акции, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла". 

Тесты для переаттестации не соответствовали программе, которая преподается в школах, заявила во время акции учитель русского языка с 36-летним стажем работы в школе Лилия Газиян. По ее словам, тесты по русскому языку были взяты из России, а именно из университета им. Ломоносова, и предназначались для аттестации педагогов-русистов в российских школах. Программа, которой отвечают эти тесты, отличается от программы “русский язык в армянских школах". 

"Детям мы преподаем только 20-30% от российской программы для русских школ. И тесты должны были быть составлены на основе нашей программы - программы русского языка для армянских школ", - пояснила Лилия Газиян.

В Минобразовании Армении в ответ на жалобы учителей заявили, что педагогам со средним образованием с 2010 года предоставлялась возможность получить высшее образование, однако они этой программой не воспользовались. 

Учителя, в свою очередь, отметили, что их зарплата в связи с малым количеством учеников в селах настолько низка, что они не в состоянии заплатить около 500 тысяч драмов (примерно 1200 долларов США) в год за учебу. Они просят сделать для них скидку и дать возможность проработать еще пару лет до пенсии.

К протестующим вышла начальник управления общего образования Минобразования Армении Тамара Саркисян. Она заявила протестующим, что учителя со средним специальным образованием должны преодолеть "переходное положение" путем добровольной аттестации с первого раза, а те, кто ее не прошел, будут уволены. Второго шанса сдать тест, по ее словам, Минобразования этим педагогам не предоставляет.

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Примечание:

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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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