09 января 2024, 05:32

Военно-Грузинская дорога закрыта для фур

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России приостановлено в связи с ухудшением погоды на территории Грузии, сообщили спасатели.

Как информировал "Кавказский узел", 4 января движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено из-за ухудшения погоды. Ограничения были сняты 7 января.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

С сегодняшней ночи введены ограничения на движение транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и не возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", – отметило ведомство в своем телеграм-канале.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда переменная облачность и слабый дождь со снегом, температура воздуха составляет +2 градуса, скорость ветра – 5 метров в секунду. В ночь на 10 января также ожидается переменная облачность и слабый дождь со снегом, температура воздуха понизится до -1 градуса, скорость ветра – до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию", "Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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