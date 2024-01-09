Отсутствие обсуждения генплана Баку возмутило горожан

09 января 2024, 01:15

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Генплан Баку, утвержденный Кабмином Азербайджана, разработан три года назад, однако за это время так и не был вынесен на общественные слушания. План не учитывает сложившиеся в городе реалии, отметили архитекторы и специалисты по недвижимости. Пользователи соцсетей сочли нереалистичными озвученные планы развития метро.

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Генеральный план развития города Баку до 2040 года", подготовленный по заказу страны победителем международного тендера, германской компанией AS+P Albert Speer + Partner Gmbh.

Будущий Баку будет состоять из шести новых городских центров с окружающей их городской инфраструктурой, жилыми и рекреационными строениями, административными зданиями. Это делается для разгрузки насыщенного исторически сложившегося центра города, объяснил корреспонденту "Кавказского узла" глава отдела по связям с общественностью Госкомитета по градостроительству и архитектуре Рамиз Идрисоглу.

По его словам, в черту Баку войдут и станут региональными центрами столицы поселки Алят и Мардакян, город Сумгаит, отстоящие от Баку на десятки километров. Новые центры будут связаны с старым Баку железными и автомобильными дорогами - новыми и имеющимися. Кроме того, планируются субцентры - Локбатан, Бинагади, Сабунчи, Зых/Говсан и Хырдалан, расположенные в пределах Центрального Баку. Эти поселки уже сейчас объединены с Баку построенными в последние годы жилыми массивами.

В генплане Баку заложены программы развития новой сети метро, электрического транспорта, велосипедных дорожек, выделенных автобусных полос, отметил Идрисоглу. "Для разгрузки города предлагается создать зеленый университетский городок в непосредственной близости от границ центральной части Баку. В нем будут размещены частные и государственные высшие учебные заведения, студенческие общежития, гостевые дома для иностранных исследователей, дома для преподавателей", - рассказал он.

В генплане расписан бюджет всех работ. На развитие города Баку планируется потратить 93,6 миллиарда манатов (55 миллиардов долларов США). На развитие городской территории требуется 47,6 миллиарда манатов (28 миллиардов долларов США), на развитие транспортной инфраструктуры - 16,9 миллиарда манатов (9,9 миллиарда долларов США), на развитие инженерно-коммуникационных систем - 15,32 миллиарда манатов (9 миллиардов долларов США), на развитие возобновляемых источников энергии - 4,3 миллиарда манатов (2,5 миллиарда долларов США), на мероприятия по охране окружающей среды необходимы 9,5 миллиарда манатов (5,6 миллиарда долларов США). Из этих средств 60,5 миллиарда манатов (35,5 миллиарда долларов США) покроют государственные инвестиции, 33,1 миллиарда манатов (19,45 миллиарда долларов США) - частные инвестиции.

Генплан принят без учета мнения горожан

Архитектор Элчин Алиев посетовал на отсутствие развернутой информации о генеральном плане, с расчетами по городским районам, подробными картами. По его словам, компетентное мнение профессионалы скажут после того, как все документы станут доступны, пока же дискуссия о новом генплане выглядит как пиар-компания по указанию госкомитета по архитектуре и строительству.

"На официальном сайте компании AS+P Albert Speer + Partner GmbH, которая разработала новый генплан города, написано, что вся работа была выполнена по заказу азербайджанского правительства в 2019-2021 годах. Так почему же до сих общественность не увидела генерального плана города и нет никакой конкретики? Почему же вся информация о таком жизненно важном для всех нас документе окружена атмосферой тайны? Почему же его утверждают, но не представляют общественности? В опубликованном пресс-релизе только общие правильные слова о генеральном плане, словно списанные с учебника по градостроительству", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, чиновники извратили предложение президента страны о создании общественных советов в министерствах и госкомитетах для контроля их работы.

В проекте выделены территории для промышленных объектов в районе станции метро "Улдуз" и бакинского международного аэропорта, где предусмотрено создание около 60 промышленных объектов, однако при этом не учтены требования экологической безопасности, сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор Экспертного центра недвижимости Рамил Османлы.

Облик будущего Баку должны определять выборные органы - мэр, совет города, муниципалитеты, а генплан был принят исполнительным органом - Кабинетом министров, без учета мнения общественности, отметил архитектор Дилгам Мамедов.

Госкомитет по градостроительству и архитектуре в соцсети отметил, что "всех интересует возвращение трамваев". Предлагается прокладка трамвайных линий, но в генеральном плане предусмотрены также сценарии неприменения трамвайного транспорта", сообщило ведомство.

Мамедов подчеркнул, что желание возвращения трамвая - это не только следствие ностальгии по советским временам. "Трамвай это самый современный, экологически чистый вид транспорта, к тому же вернет Баку его исторический дух. Трамваи формируют городской облик в Европе, а Баку - европейский город", - отметил архитектор.

Генплан Баку сильно запоздал, так как город уже хаотично застроен новыми зданиями, сказал эксперт в сфере недвижимости Элнур Фарзалиев. "Последний генплан Баку был в 1986 году, в расчете на 19 лет. Но за это время многое произошло: в город вселились беженцы из Армении, больше сотни тысяч человек осели в столице. СССР распался, из-за безработицы в Баку хлынули селяне, появилась огромная нужда в жилье и в городе начался строительный бум. Из-за строительства без плана город забит автомобильными пробками. В итоге Баку настолько нагружен, что для исполнения нового генерального плана нужно разрушать имеющиеся жилые массивы. Но куда тогда селить живущих там людей?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель оппозиционной партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли напомнил о практике бесконтрольных трат бюджетных средств под громогласные планы развития города. А на деле сначала кладут асфальт, потом разрушают дорогу чтобы проложить водопровод и канализацию. Также несистемно строятся жилые дома, отметил он.

"В последние года построены нехарактерные для бакинской архитектуры здания, под которые выкорчеваны парки. Метрополитен фактически не расширен, дороги в городе в основном остались узкими, как были в 70-80 годах прошлого века. В 2007 году начали работать на генеральным планом Баку, спустя 17 лет он утвержден. Но ведь в Баку, можно сказать, все застроено! За время власти Ильхама Алиева, по его словам, в страну поступило 250 миллиардов нефтедолларов. Но власть Алиева за 20 лет и эти средства не смогла заменить давно прогнившую канализационную систему Баку, не справляющуюся с нуждами трехмиллионного города. Теперь сами подумайте: может ли эта власть выполнить новый генеральный план, если за 20 лет и за 250 миллиардов долларов в Баку не обновлены дороги и канализация?" - сказал оппозиционный политик корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что еще в 2011 году суд обязал исполнительную власть Баку обнародовать генеральный план развития столицы Азербайджана, на основе которого в настоящее время проводятся строительные работы в городе.

Пользователи соцсетей усомнились в реалистичности планов развития города

Дискуссия по поводу генплана города развернулась и в соцсетях. "Станция метро "Ази Асланов-2" строится 20 лет. Почти всё готово, но работы остановлены из-за отсутствия финансирования. А открытие объявили на 2033 год. А к 2040-му 19 станций? Традиционная предвыборная лапша. Никто в это не верит", - написал бакинец Руслан Мустафаев.

С ним согласилась Мехри Захидова. "С такой же помпой удалили железнодорожные рельсы в Вишневке (дачный поселок на расстоянии около 20 км от Баку - прим. "Кавказского узла"), объявили, что поселки Маштага и Забрат будут хабами, потом забыли и даже забросали песком вырытые котлованы. Машины чуть не сваливаются в них", - прокомментировала она новый генплан столицы Азербайджана.

"Лет 10 назад планировалось довести количество станций метро до 70 к 2030-му году. Теперь до 54 к 2040-му. Потом будет 40 станций, но уже к 2050-му", - предположил Гамид Алимарданлы.

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