Транскам. Стоп-кадр видео из YouTube-канала телекомпании "Ир", https://www.youtube.com/watch?v=TeUCGDl0cFs&t=77s

08 января 2024, 20:46

Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение всех видов транспорта запрещено по Транскавказской магистрали в связи с ухудшением погоды, сообщили сегодня североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 6 января был отменен запрет на движение большегрузных машин по Транскавказской магистрали после того, как рабочие расчистили трассу от снега.

Движение всех видов транспорта  по Транскавказской автомагистрали запрещено из-за ухудшения погоды, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21.00 мск 8 января", - говорится в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире переменная облачность при температуре воздуха +4 градусов, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 9 декабря осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до 0 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Спасатели возобновили поиски российского военного на Транскаме", "Очередь из 2000 фур образовалась на "Верхнем Ларсе", "Очередь на КПП "Верхний Ларс" создала проблемы водителям фур", "Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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