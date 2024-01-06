06 января 2024, 15:29

Сняты ограничения на проезд по Транскаму

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Отменен запрет на движение большегрузных машин по Транскавказской магистрали после того, как рабочие расчистили трассу от снега.

Как писал "Кавказский узел", движение по Транскавказской автомагистрали было запрещено 25 декабря 2023 года в связи с ухудшением погоды в Южной Осетии. Позднее в тот же день движение по магистрали было открыто для легковых автомобилей, но движение большегрузов осталось под запретом из-за гололеда и снегопада.

Ограничения на проезд большегрузов по Транскаму сняты, сообщило сегодня МЧС Южной Осетии. "Дорожные службы расчистили трассу от снежных масс на протяжении всей магистрали. Однако все же напоминаем о необходимости соблюдения предельной аккуратности вождения. Местами на трассе возможно обледенение поверхности дорожного полотна", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

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Примечание:

"Спасатели возобновили поиски российского военного на Транскаме", "Очередь из 2000 фур образовалась на "Верхнем Ларсе", "Очередь на КПП "Верхний Ларс" создала проблемы водителям фур", "Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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