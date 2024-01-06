Сняты ограничения на проезд по Транскаму

06 января 2024, 15:29

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Отменен запрет на движение большегрузных машин по Транскавказской магистрали после того, как рабочие расчистили трассу от снега.

Как писал "Кавказский узел", движение по Транскавказской автомагистрали было запрещено 25 декабря 2023 года в связи с ухудшением погоды в Южной Осетии. Позднее в тот же день движение по магистрали было открыто для легковых автомобилей, но движение большегрузов осталось под запретом из-за гололеда и снегопада.

Ограничения на проезд большегрузов по Транскаму сняты, сообщило сегодня МЧС Южной Осетии. "Дорожные службы расчистили трассу от снежных масс на протяжении всей магистрали. Однако все же напоминаем о необходимости соблюдения предельной аккуратности вождения. Местами на трассе возможно обледенение поверхности дорожного полотна", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

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