Снят запрет на проезд легковых автомобилей по Транскаму

25 декабря 2023, 20:25

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Проезд по Транскавказской магистрали открыт для легковых автомобилей, движение большегрузов остается под запретом из-за гололедицы и снегопада на территории Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", движение по Транскавказской автомагистрали сегодня утром было запрещено в связи с ухудшением погоды в Южной Осетии.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

МЧС Северной Осетии в 19.00 мск отчиталось о возобновлении проезда по Транскаму. "В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор «Кавказ» разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19.00 25 декабря 2023 года до особого распоряжения.", - указано в сообщении в telegram-канале ведомства.

Однако уже спустя час проезд фур по Транскавказской магистрали был запрещен, сообщило сегодня агентство "Спутник Южная Осетия". "Ввиду снегопада и гололедицы движение большегрузов чревато образованием заторов на трассе и иными ЧП, поэтому МЧС призывает отнестись к вынужденным мерам с пониманием и ответственностью", - сообщает процитировало агентство сообщение ведомства. На сайте и в Telegram-канале МЧС по Северной Осетии к 20.25 мск не содержится информации об ограничении движения.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире переменная облачность при температуре воздуха +13 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 24 декабря осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +4 градусов, ветер стихнет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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