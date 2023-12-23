Введен запрет на проезд по Транскаму

23 декабря 2023, 15:44

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Движение по Транскавказской автомагистрали запрещено в связи с ухудшением погоды в Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября из-за ухудшения погоды был введен запрет на проезд всех видов машин по Транскавказской автомагистралио на участке от Бурона до Северного портала Рокского тоннеля. Запрет был снят на следующий день.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Запрещено движение всех видов машин на участке Бурон – Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях, сообщает сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничение введено "в связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на территории Республики Южной Осетии, а также в соответствии с рекомендацией МЧС Южной Осетии", говорится в публикации в телеграм-канале управления.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире переменная облачность при температуре воздуха +13 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 24 декабря осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +4 градусов, ветер стихнет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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