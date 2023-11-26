Сняты ограничения на проезд по Транскаму

26 ноября 2023, 10:00

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Запрет на проезд по Транскавказской магистрали снят после расчистки дороги, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 25 ноября из-за ухудшения погоды был введен запрет на проезд всех видов машин по Транскавказской автомагистрали для любого транспорта на участке от Бурона до Северного портала Рокского тоннеля.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

С 09.00 мск разрешено движение всех видов автомобилей на участке Бурон – Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Запрет на проезд снят "в связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор «Кавказ»", поясняется в публикации в телеграм-канале ведомства.

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