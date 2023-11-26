Транскам закрыт для любого транспорта

26 ноября 2023, 04:17

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В связи с ухудшением погодных условий проезд по Транскавказской автомагистрали закрыт для любого автотранспорта, сообщили спасатели.

Движение по Транскавказской автомагистрали закрыто для любого транспорта с вечера 25 ноября, сообщает главное управление МЧС России по Северной Осетии.

По данным ведомства, проезд по магистрали закрыт, так как ухудшились погодные условия и невозможно обеспечить безопасный проезд автомобилей. Движение запрещено на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля до особого распоряжения.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха составляет +19 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 27 ноября будет облачно, температура воздуха понизится до +10 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

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