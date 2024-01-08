Зоя Коновалова, https://vk.com/wall-54704756_1111689?ysclid=lr4nll2p2975507963

08 января 2024, 10:54

В Краснодаре обнаружены тела журналистки Зои Коноваловой и ее бывшего супруга

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Шеф-редактор ГТРК "Кубань" Зоя Коновалова и ее бывший супруг, по одной из версий, умерли от отравления, сообщили источники.

По данным следственного управления СКР по Краснодарскому краю, тела 48-летней шеф-редактора ГТРК "Кубань" Зои Коноваловой и ее 52-летнего бывшего супруга были обнаружены 5 января в частном доме в Краснодаре на улице Офицерский проезд.

При осмотре тел сотрудники Следкома телесных повреждений не обнаружили, по предварительной версии причиной смерти Коноваловой и ее бывшего супруга могло стать отравление, передали 7 января "Кавказ. Реалии"*.

По данным источников, на месте обнаружения тел найден пакет с порошкообразным веществом, отметил телеграм-канал "Сапа Юг".

Смерть Коноваловой подтвердила администрация ГТРК "Кубань".

В разное время она работала на радиостанциях "Маяк" и "Юность" в Москве, в 2003 переехала в Краснодарский край, работала корреспондентом, а позже редактором и ведущей "Вести.Кубань", вела эфиры на "Екатеринодаре", руководила новостной редакцией на "Первом Радио", возглавляла дирекцию информационного вещания "Кубань 24", а позже новостной отдел портала "Юга. Ру". Была главным редактором "Живой Кубани". Последний год Коновалова возглавляла интернет-редакцию ГТРК "Кубань", сообщила администрация телеканала в его телеграм-канале.

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Примечание:

"В Краснодаре избит журналист и координатор "Яблока", "Активистка и журналист задержаны в Краснодаре", "Будущие журналисты и действующие общественники провели в Краснодаре круглый стол".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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