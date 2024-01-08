08 января 2024, 05:00
Бывший заместитель министра обороны Азербайджана обвинен в присвоении госсредств
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Бакинском военном суде проходит судебный процесс по делу бывшего заместителя министра обороны Азербайджана Фуада Мамедова, ныне покойного. Он и два бизнесмена обвиняются в присвоении 15 миллионов манатов государственных средств.
Генерал-лейтенант Фуад Мамедов, который также был начальником Главного управления материально-технического обеспечения МО Азербайджана с 2018 по 2020 годы (до своей смерти), обвиняется в присвоении около 15 миллионов манатов государственных средств. Причем, как утверждает следствие, было сделано это в сговоре с двумя бизнесменами Фуадом Шейдабековым и Азером Халиловым, пишет 7 января Haqqin.az.
Сын Мамедова, который является правопреемником по данному делу, заявил, что его отец невиновен и попросил прекратить уголовное дело в части, которая касается его. Бизнесмены также заявили о невиновности. Суд принял решение закрыть процесс, он продолжится 29 января, информирует Oxu.az.
На суде также стало известно, что имущество покойного генерал-лейтенанта, оцененное на крупную сумму, арестовано.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2022 года полковник азербайджанской армии Бабек Самидли незадолго до своей гибели рассказал в интервью Meydan TV о коррупции в армии, отсутствии денег на подготовку бойцов и приватизации земельный участков, выделенных в Баку под воинские части.
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"Санкции уменьшили привлекательность российского оружия для Азербайджана", "Аналитики сравнили военно-техническое сотрудничество Баку с Анкарой и Москвой", "Иран назвал учения на границе с Азербайджаном демонстрацией силы".
Автор: "Кавказский узел"
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