08 января 2024, 03:02

Жители десятков домов остались без света в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за аварии на электросетях в Ростове-на-Дону жители десятков многоэтажек остались без света, а в ряде случаев - и без отопления и воды.

Днем 7 января в нескольких районах Ростова-на-Дону отключилось электричество.

По данным компании "Донэнерго", произошло технологическое нарушение в сети. Первоначально было обещано дать свет через два с половиной часа, но сроки неоднократно сдвигались, пишет сегодня, 8 января телеграм-канал Shot.

По словам ростовчан, в тех домах, где от электроэнергии зависит также отопление и подача воды, нет и их. Без света остались, в частности, десятки домов на улицах Варфоломеева, Малюгиной, Черепахина, Текучёва, Катаева, в переулке Нахичеванском, на площади Энергетиков и Театральном проспекте, пишет 1rnd.ru.

По данным на 03.00 мск сегодня, 8 января данных о возобновлении подачи электроэнергии в дома нет, глава города Алексей Логвиненко никак не комментирует ситуацию в своем телеграм-канале.

Тем временем температура воздуха в Ростове-на-Дону сегодня ночью опустилась ниже нуля. По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в городе температура воздуха составит -3 градуса, а ночью слегка поднимется до -2. Днем также ожидается снег и восточный ветер со скоростью шесть метров в секунду. Ночью снег прекратиться, а ветер сменит направление на северо-восточный. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Ограничения введены на трех дорогах Ростовской области из-за непогоды", "Более 500 жителей Ростовской области эвакуированы из-за подтоплений", "Автомобилисты назвали отсутствие топлива главной проблемой в пробке на трассе "Дон".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 января 2024, 04:01

08 января 2024, 02:03

08 января 2024, 01:04

08 января 2024, 00:05

  • Памятный хачкар разрушен в Карабахе

    Памятный хачкар в Мартакерте, установленный местным жителем, разрушен после перехода города под контроль Азербайджана, заявила сегодня Госслужба охраны исторической среды Нагорного Карабаха.

07 января 2024, 23:07

  • Боец из Чечни убит в военной операции

    Турпал-Али Мицаев погиб в зоне боевых действий на Украине. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 165 бойцов из Чечни.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи