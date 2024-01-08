Жители десятков домов остались без света в Ростове-на-Дону

08 января 2024, 03:02

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Из-за аварии на электросетях в Ростове-на-Дону жители десятков многоэтажек остались без света, а в ряде случаев - и без отопления и воды.

Днем 7 января в нескольких районах Ростова-на-Дону отключилось электричество.

По данным компании "Донэнерго", произошло технологическое нарушение в сети. Первоначально было обещано дать свет через два с половиной часа, но сроки неоднократно сдвигались, пишет сегодня, 8 января телеграм-канал Shot.

По словам ростовчан, в тех домах, где от электроэнергии зависит также отопление и подача воды, нет и их. Без света остались, в частности, десятки домов на улицах Варфоломеева, Малюгиной, Черепахина, Текучёва, Катаева, в переулке Нахичеванском, на площади Энергетиков и Театральном проспекте, пишет 1rnd.ru.

По данным на 03.00 мск сегодня, 8 января данных о возобновлении подачи электроэнергии в дома нет, глава города Алексей Логвиненко никак не комментирует ситуацию в своем телеграм-канале.

Тем временем температура воздуха в Ростове-на-Дону сегодня ночью опустилась ниже нуля. По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в городе температура воздуха составит -3 градуса, а ночью слегка поднимется до -2. Днем также ожидается снег и восточный ветер со скоростью шесть метров в секунду. Ночью снег прекратиться, а ветер сменит направление на северо-восточный. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.